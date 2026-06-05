Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Α.Ο.

Εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος της αναμονής για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Εκεί όπου το ποδοσφαιρικό γήπεδο «σηκώνεται» με πυρετώδεις ρυθμούς, αλλά δεν συνέβαινε το ίδιο με το κομμάτι που αφορά τον Α.Ο. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον, καθώς εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας!

Αυτό σημαίνει πως μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας, είναι μια σημαντική γραφειοκρατική διαδικασία, για να ξεκινήσουν τα έργα. Ουσιαστικά… άναψε το πράσινο φως για να αρχίσει η δουλειά, προκειμένου να είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις στα τέλη Σεπτέμβρη του 2027, όπως προβλέπουν οι συμβάσεις.

Άλλωστε το πλάνο της διπλής ανάπλασης, ήταν απ’ την αρχή η δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου (το οποίο έχει προχωρήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες), αλλά και σύγχρονων εγκαταστάσεων για τα τμήματα του Α.Ο. Με αντάλλαγμα τη Λεωφόρο.