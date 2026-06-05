Εξαλλος ο Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος: «Τι κάνουμε εδώ, τι σκ@τοσόου;» (video)

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος, με προσπάθεια στα 8,24μ. πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, με τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ να κατακτά την κορυφή με 8,26μ, στο τελευταίο του άλμα.

Ωστόσο, στο τελευταίο του άλμα, που ήταν και το καλύτερο, ο Τεντόγλου τα έβαλε με τους διοργανωτές, για τον τρόπο που μετρήθηκε άλμα του, αλλά και για το ότι δεν είχε στρωθεί η άμμος στο σκάμμα.

Την αγανάκτησή του την έκανε γνωστή και δημόσια με stories στο Instagram:

“Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέται σωστά”, έγραψε ο 28χρονος κάνοντας tag το Diamond League.