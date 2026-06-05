Βόλεϊ: Στη μάχη του European League οι Εθνικές ανδρών και γυναικών

Οι παίκτριες του Απόστολου Οικονόμου θα παίξουν κόντρα στην Κροατία με σκοπό την πρώτη τους νίκη και τους πρώτους τους βαθμούς στη κατάταξη. Θυμίζουμε ότι η αποστολή της ομάδας των Γυναικών είναι η εξής: Κωνσταντινίδου, Τάνη, Ανθούλη, Ζιώγα, Χατζηευστρατιάδου, Παπαγεωργίου, Τοντάι, Καθάριου, Μπακοδήμου, Μπάκα, Τικμανίδου, Κλέπκου, Αντωνακάκη και Καραμπάση.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιέλη θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σουηδία, με τους ίδιους στόχους ενώ η αποστολή των Ανδρών είναι η εξής: Γαλιώτος, Κασαμπαλής, Μούχλιας, Μάρκου, Βουλκίδης, Βαϊόπουλος, Θεοδόσης, Πιτακούδης, Πρωτοψάλτης, Ανδρεόπουλος, Ράπτης, Χανδρινός Σ., Χανδρινός Α., Τζιάβρας.

Πού θα δείτε τους αγώνες

Η Εθνική ομάδα Γυναικών θα αντιμετωπίσει την Κροατία στις 18:00 ενώ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών αγωνίζεται κόντρα στη Σουηδία στις 19:00.

Η μετάδοση και των δύο αγώνων θα γίνει από την EuroVolley TV.