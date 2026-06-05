Βόλεϊ: Στη μάχη του European League οι Εθνικές ανδρών και γυναικών

Η Εθνική βόλεϊ, τόσο των Γυναικών όσο και των Ανδρών, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στα πρώτα τουρνουά του European League 2026.

Βόλεϊ: Στη μάχη του European League οι Εθνικές ανδρών και γυναικών
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Οι παίκτριες του Απόστολου Οικονόμου θα παίξουν κόντρα στην Κροατία με σκοπό την πρώτη τους νίκη και τους πρώτους τους βαθμούς στη κατάταξη. Θυμίζουμε ότι η αποστολή της ομάδας των Γυναικών είναι η εξής: Κωνσταντινίδου, Τάνη, Ανθούλη, Ζιώγα, Χατζηευστρατιάδου, Παπαγεωργίου, Τοντάι, Καθάριου, Μπακοδήμου, Μπάκα, Τικμανίδου, Κλέπκου, Αντωνακάκη και Καραμπάση.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιέλη θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σουηδία, με τους ίδιους στόχους ενώ η αποστολή των Ανδρών είναι η εξής: Γαλιώτος, Κασαμπαλής, Μούχλιας, Μάρκου, Βουλκίδης, Βαϊόπουλος, Θεοδόσης, Πιτακούδης, Πρωτοψάλτης, Ανδρεόπουλος, Ράπτης, Χανδρινός Σ., Χανδρινός Α., Τζιάβρας.

Πού θα δείτε τους αγώνες

Η Εθνική ομάδα Γυναικών θα αντιμετωπίσει την Κροατία στις 18:00 ενώ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών αγωνίζεται κόντρα στη Σουηδία στις 19:00.

Η μετάδοση και των δύο αγώνων θα γίνει από την EuroVolley TV.

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