· Παναθηναϊκός

Πόλο: Με Μάζη και τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός για την υπέρβαση - «Να πετύχουμε όλους τους στόχους»

Ο Δημήτρης Μάζης θα είναι και επίσημα ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην ομάδα πόλο και τη νέα σεζόν.

Πόλο: Με Μάζη και τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός για την υπέρβαση - «Να πετύχουμε όλους τους στόχους»
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Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ψηλά τον πήχη στο τμήμα πόλο για τη νέα χρονιά, θέλοντας μετά τη φετινή του παρουσία στους τελικούς, να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο άθλημα.

Επικεφαλής της προσπάθειας αυτής θα είναι για μία ακόμη σεζόν ο Δημήτρης Μάζης, ο οποίος συνεχίζει και επίσημα στον πάγκο της ομάδας.

Υπήρξε και ο ίδιος αθλητής του συλλόγου στην κολύμβηση και πλέον πάει για να κλείσει πενταετία στη θέση του προπονητή.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά με τη δεύτερη θέση στην Water Polo League και επιστροφή στους τελικούς μετά τη σεζόν 2014-15, ενώ έμεινε στις λεπτομέρειες εκτός της τελικής τετράδας στο Water Polo Euro Cup.

Η διοίκηση της ομάδας ανανέωσε το συμβόλαιο με τον προπονητή των «πράσινων» ο οποίος θα συνεχίσει το έργο του με στόχο ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Σε σχετική δήλωσή του ο Μάζης ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Σύλλογο. Εύχομαι την νέα σεζόν να έχουμε υγεία και να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας!».

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