Κιαπίνι στο OnSports: «Είναι φανταστικό αυτό που καταφέραμε φέτος»

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν όλη την χρονιά και κατάφερε να «κλείσει» τις υποχρεώσεις της με την κατάκτηση του τίτλου, με χαρακτηριστική άνεση, κόντρα στον ΖΑΟΝ. Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής στην Ευρώπη, αλλά έπεσαν επάνω στην εξαιρετική Βαλεφόλια, ενώ κατέκτησαν την κούπα του πρωταθλητή. Η φετινή επιτυχία της ομάδας του «τριφυλλιού» έχει ονοματεπώνυμο: Αλεσάντρο Κιαπίνι. Ο Ιταλός τεχνικός έχει… μαγέψει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού με τη δουλειά του και έχει μαγευτεί από την Ελλάδα. Ο coach Κιαπίνι μιλάει στο OnSports για όσα έζησε τη φετινή σεζόν και για όλα όσα θέλει να ζήσει στη συνέχεια.

Κόουτς συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Ποια είναι τα συναισθήματά σας;

«Είναι φανταστικό αυτό που καταφέραμε. Είχαμε πολλές δυσκολίες, κάναμε εξαιρετική δουλειά, πολλές φορές υπερβάλαμε τους εαυτούς μας αλλά στο τέλος καταφέραμε να κατακτήσουμε τον τίτλο του πρωταθλητή και κάναμε και μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη. Και το σημαντικότερο είναι ότι όλοι μαζί, σαν ομάδα, περάσαμε μια πολύ καλή χρονιά».

Μπορεί στο τέλος η ομάδα να πήρε το πρωτάθλημα αλλά νομίζω ότι αυτό που έκανε τη διαφορά φέτος ήταν η ευρωπαϊκή πορεία και οι τελικοί με τη Βαλεφόλια.

«Όχι μόνο οι τελικοί. Όλη η πορεία ήταν εξαιρετική. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για εμένα και σίγουρα για τα κορίτσια. Κάναμε μια καταπληκτική προσπάθεια. Πήραμε μεγάλες νίκες, αποκτήσαμε εμπειρίες και φτάσαμε μέχρι τον τελικό. Κάναμε δύο πολύ καλά παιχνίδια, αλλά στο τέλος η Βαλεφόλια ήταν καλύτερη».

Ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους μας. Δώσαμε μεγάλη προσοχή στη δουλειά μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά σε όλη τη διοργάνωση μέχρι τον τελικό, και θα έλεγα και στον τελικό. Περάσαμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο όπως ο Πανιώνιος. Όλοι ξέρουμε πόση ποιότητα έχει αυτή η ομάδα. Ήταν δύσκολο να τους κερδίσουμε αλλά παίξαμε δύο φανταστικά παιχνίδια. Ήταν υπέροχο όταν καταφέραμε αυτό το στόχο καθώς γνωρίζαμε ότι πετύχαμε κάτι μεγάλο.

Τι πήγε λάθος στους αγώνες με τη Βαλεφόλια και ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο;

«Τίποτα δεν πήγε λάθος. Ο αντίπαλος μας ήταν μια πολύ καλή ομάδα που έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια, όπως και εμείς και στο τέλος κέρδισε. Νομίζω ότι μας έλειψε η εμπειρία. Αυτό ήταν το βασικό μας πρόβλημα. Στην Ιταλία ήμασταν πολύ καλοί, αλλά στην Αθήνα μας κυρίευσε το άγχος μας. Εκεί νομίζω ότι ήταν το βασικό μας πρόβλημα».

Πως είδατε τον κόσμο στη Γλυφάδα;

«Όπως πάντα. Φανταστική ατμόσφαιρα. Αυτό που κάνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού δύσκολα το συναντάς αλλού. Και το σημαντικότερο είναι ότι δε χάνουν την πίστη τους και την ψυχολογία τους ούτε στα δύσκολα. Εκεί είναι που κάνουν τη διαφορά. Ο κόσμος ήταν φανταστικός και τον ευχαριστώ για την υποστήριξή του όλη τη χρονιά».