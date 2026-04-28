Στέφανος Τσιτσιπάς: Η μεγάλη πρόκληση στη Μαδρίτη κόντρα στον κάτοχο του τίτλου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Κάσπερ Ρουντ στη φάση των «16» του Madrid Open, σε ένα κρίσιμο τεστ απέναντι στον κάτοχο του τίτλου.

Ο Έλληνας τενίστας έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει συναντήσει έως τώρα στο φετινό Madrid Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τρίτης (28/04, 15:30) τον Κάσπερ Ρουντ στο Arantxa Sanchez Stadium, διεκδικώντας μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση τον φέρνει απέναντι σε έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες στο χώμα και παράλληλα τον περσινό νικητή του τουρνουά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποιεί ιδιαίτερα θετική πορεία στη Μαδρίτη, έχοντας φτάσει για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά στη φάση των «16» ενός Masters. Εκεί, όμως, θα βρει απέναντι του έναν αντίπαλον που γνωρίζει πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται τα παιχνίδια στις χωμάτινες επιφάνειες.

Αυτή θα είναι η έκτη φορά που οι δύο τενίστες θα τεθούν αντιμέτωποι, με τον Ρουντ να έχει το προβάδισμα στις νίκες με 3-2, ενώ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο χώμα προηγείται επίσης με 2-1.

Για τον Τσιτσιπά, το παιχνίδι αυτό αποτελεί και ένα σημαντικό τεστ ενόψει της συνέχειας της χωμάτινης περιόδου. Ο Έλληνας τενίστας δείχνει το τελευταίο διάστημα μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι του, καλύτερες επιλογές στα κρίσιμα σημεία και αυξημένη ένταση στο court, στοιχεία που θα χρειαστεί απέναντι σε έναν αντίπαλο που βασίζεται στην υπομονή και στη συνέπεια από τη βασική γραμμή.

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάσπερ Ρουντ είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Τρίτης (28/04). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει όχι πριν τις 15:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport6HD.