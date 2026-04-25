Βρανόπουλος: «Πηγή ενέργειάς μας ο κόσμος – Σε υψηλά οικονομικά επίπεδα τη νέα χρονιά»

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Α.Ο. έκανε δηλώσεις για την κατάκτηση του τίτλου στο βόλεϊ γυναικών, ευχαριστώντας τον Γιάννη Αλαφούζο για την ενίσχυσή του.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Βρανόπουλου για την «πράσινη» επιτυχία:

«Είναι πολύ ιδιαίτερη η στιγμή για εμάς η κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ και αναμφίβολα μας γεμίζει περηφάνια. Ο κόουτς και οι αθλήτριες μας έκαναν κατάθεση ψυχής για αυτό το τρόπαιο ,ωστόσο υπήρξαν και άλλοι αφανείς ήρωες γύρω από την ομάδα για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, είτε ήταν στο παρκέ, στα γραφεία, οπουδήποτε.

Φυσικά η πηγή ενέργειας μας είναι ο κόσμος μας που μας στηρίζει έμπρακτα παντού και με όλους τους τρόπους , θα είναι πάντα το σημείο αναφοράς μας και από αυτόν ξεκινάμε και καταλήγουμε.

Άλλωστε και η πρόσφατη απόφαση να μην κατέβει η ομάδα στον τελικό με τον Αθηναϊκό ήταν ένα δείγμα του σεβασμού που τρέφουμε προς τον κόσμο.

Από κει και πέρα για να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε σίγουρα χρειάζονται και χρήματα στον σημερινό αθλητισμό και έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ της ιστορίας μας. Όπως φέτος, έτσι και τη νέα χρονιά , έχουμε σκοπό να κινηθούμε σε υψηλά οικονομικά επίπεδα και σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κ. Γιάννης Αλαφούζος.

Στέκεται ενεργά και ουσιαστικά στη Μάνα του Λόχου από τότε που ήμουν Αντιπρόεδρος και συνεχίζει να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να είναι ο Σύλλογος Πρωταθλητής σε όλα τα σπορ.

Τον ευχαριστώ για τη σταθερή και έμπρακτη στήριξη του στον Παναθηναϊκό μας».