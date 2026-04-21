Η Αλεξάντροβα αλλάζει το μονοπάτι της Σάκκαρη
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 11:30
Η απόσυρση της Ρωσίδας τενίστριας από το open της Μαδρίτης αλλάζει τα δεδομένα για τη Μαρία Σάκκαρη.

Την θέση της Εκατερίνα Αλεξάντροβα στο ταμπλό του Madrid Open πήρε η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τεννίστρια να περνάει αυτόματα στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί θα αντιμετωπίσει είτε την Καρολίνα Πλίσκοβα, είτε αθλήτρια που θα έρθει από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

 Στον τρίτο γύρο-αν περάσει- θα βρει την Ελίζ Μερτενς ή την Αλεξ Ιάβα ενώ στους «16» η πιο πιθανή αντίπαλος φαντάζει η Αμάντα Ανισίμοβα.

Όποια καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά, θα πέσει πάνω στην Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη.



