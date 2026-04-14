Σταμολάμπρου: «Έτοιμες να τα δώσουμε όλα για το 1-0»

Οι τελικοί του πρωταθλήματος γυναικών στο μπάσκετ ξεκινάνε με την Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου και τις συμπαίκτριές της να είναι αποφασισμένες για την κατάκτηση της κούπας, κόντρα στον Αθηναϊκό.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ της σειράς των τελικών μεταξύ Αθηναϊκού και Παναθηναϊκού φτάνει στο τέλος της, με τις «πράσινες» να γνωρίζουν καλά τη δύσκολη αποστολή που έχουν μπροστά τους, αλλά παράλληλα να είναι αποφασισμένες για να πετύχουν τον στόχο τους.

Κάτι που φαίνεται και από τα λόγια της Άννας – Νίκης Σταμολάμπρου. Η γκαρντ του Παναθηναϊκού ανέφερε: «Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το φετινό πρωτάθλημα. Την Tέταρτη θα αγωνιστούμε για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Aθηναϊκό.

Είχαμε πολύ καιρό να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το παιχνίδι και είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμες για την πρώτη αυτή «μάχη».

Συνήθως τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες, στην καρδιά και στην θέληση. Είμαστε έτοιμες να τα δώσουμε όλα για την πρώτη νίκη».

Η σειρά ξεκινάει από το 1-1, μιας και μεταφέρονται τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας και πρωταθλήτρια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει στις 3 νίκες.