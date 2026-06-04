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Βίντεο 18 φάσεων που εκθέτουν την ήδη έκθετη ΚΕΔ (vid)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα διαιτητικά «εγκλήματα» των υπαλλήλων της ΕΟΚ, στο χθεσινό πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Γιάννης Κουβόπουλος

Βίντεο 18 φάσεων που εκθέτουν την ήδη έκθετη ΚΕΔ (vid)
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Μετά τα χθεσινά διαιτητικά... εγκλήματα, μετά τα χθεσδινά διαιτητικά αίσχη της Βάσω Τσαρούχα και των συνεργατών της ο Παναθηναϊκός πέρασε στην αντεπίθεση.

Το αποτέλεσμα του πρώτου τελικού αλλοιώθηκε ξεκάθαρα, με τους "γκρι" της ΕΟΚ να δίνουν προβάδισμα με το "έτσι θέλω" στον Ολυμπιακό, με την κατακραυγή από την κοινή γνώμη να είναι πρωτοφανής.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός χθες αργά το βράδυ εξέδωσε ανακοίνωση και σήμερα το απόγευμα ανήρτησε στα social media βίντεο με 18 φάσεις που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους τρεις διαιτητές αλλά και το... αφεντικό τους, Βαγγέλη Λιόλιο.

Στο βίντεο υπάρχουν 18 διαφορετικές αποφάσεις των διαιτητών για foul και no foul. Οι φάσεις, πέραν του ότι είναι ξεκάθαρες, πηγαίνουν σχεδόν εναλλάξ (foul - no foul) κάτι που δείχνει τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία αποφάσιζαν οι ρέφερι του Game 1 και έκριναν την πρώτη αναμέτρηση των τελικών της GBL για το «ερυθρόλευκο» 1-0 στη σειρά.

Επιπλέον, υπάρχει στο τέλος η φάση του Εβάν Φουρνιέ, που είναι ξεκάθαρο ότι δεν έγινε κανένα φάουλ από τον Κέντρικ Ναν.

Δείτε το βίντεο

https://www.instagram.com/p/DZKrNyXo-xS/
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