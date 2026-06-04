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ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Μουκουντί

Η Μίλαν ενδιαφέρεται για τον Άρολντ Μουκουντί, όπως αναφέρει το «Africa Top Sports».

ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Μουκουντί
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Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μίλαν παραμένει ο Άρολντ Μουκουντί, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Africa Top Sports», με τους «ροσονέρι» να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν.

Παρά το ενδιαφέρον, η υπόθεση μόνο απλή δεν θεωρείται για τη Μίλαν, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με την ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η Ένωση δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, εκτός αν προκύψει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση που θα την ικανοποιεί πλήρως.

Ο Μουκουντί αποτελεί βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής της ΑΕΚ και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο σταθερά στοιχεία της ομάδας, γεγονός που εξηγεί και τη στάση της διοίκησης απέναντι σε πιθανές προτάσεις.

Ο 28χρονος Καμερουνέζος μέτρησε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Μουκουντί δεσμεύεται με την ΑΕΚ έως το 2029. Η διάρκεια του συμβολαίου ενισχύει τη θέση του ελληνικού συλλόγου, ο οποίος θεωρεί τον Καμερουνέζο σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού του πλάνου και δεν επιθυμεί να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση.

Σε αυτό το στάδιο, το ενδιαφέρον της Μίλαν είναι υπαρκτό, ωστόσο τα περιθώρια διαπραγμάτευσης παραμένουν περιορισμένα απέναντι σε μια ομάδα που είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τον αμυντικό της».

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