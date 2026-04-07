Στέφανος Τσιτσιπάς: Χάνει 17 θέσεις μετά τον πρόωρο αποκλεισμό

Σημαντικές επιπτώσεις θα έχει για τον Στέφανο Τσιτσιπά η ήττα του από τον Αργεντινό Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5 και 6-4, ήδη από τον πρώτο γύρο του Masters του Μόντε Κάρλο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύσκολη περίοδο που διανύει στην καριέρα του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος το 2021 είχε φτάσει μέχρι το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά στη νέα λίστα της ATP που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, θα χάσει ακόμη 17 θέσεις και από το Νο 48 θα βρεθεί στο Νο 65 του κόσμου, θέση στην οποία είχε να βρεθεί από τον Απρίλιο του 2018.