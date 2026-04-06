Το L’Étape Greece by Tour de France 2026 ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας αγώνας

Δεν είναι ότι είμαι κάνας φανατικός ποδηλάτης, αν και είχα προλάβει να παραβρεθώ ως απλός θεατής στην πρώτη διοργάνωση του L'Étape Greece by Tour de France στην Αρχαία Ολυμπία, οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς πως ήξερα τα «κατατόπια». Γνώριζα περίπου τι να περιμένω, το πώς “κυλάει” ένα τέτοιο event και κυρίως τι αποτύπωμα σου αφήνει. Και όμως, η Σπάρτη, ως νέα «βάση» του L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda το Σάββατο, 4 Απριλίου, κατάφερε να κάνει κάτι απλό να μοιάζει διαφορετικό. Όχι γιατί άλλαξε τη συνταγή, αλλά διότι ανανέωσε το πλαίσιο.

Με λίγα λόγια, η ευZHN feelosophy δεν μετέφερε απλώς τη διοργάνωση από την Αρχαία Ολυμπία στη Σπάρτη, αλλά τοποθέτησε κάτι που ήδη λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον που του έδωσε άλλη ένταση. Γιατί, όσο κι αν μιλάμε για χιλιόμετρα, χρόνους και επιδόσεις, τέτοιου είδους αγώνες δεν είναι μόνο θέμα φυσικής κατάστασης, αλλά εικόνων, ρυθμού και ψυχολογίας. Δεν αρκεί ποτέ μόνο η προπόνηση, αλλά και η έμπνευση που σου δημιουργούν οι εικόνες γύρω σου όταν το σώμα αρχίζει να βαραίνει και αναζητείς κάτι να σε “τραβήξει” λίγο πιο πέρα. Γιατί ένας αγώνας δεν κρίνεται μόνο στα πόδια, αλλά και στο μυαλό.

Και η Σπάρτη δεν απογοήτευσε κανέναν

Η διαδρομή -είτε μιλάμε για το “The Race” των 140 χιλιομέτρων είτε για το “The Ride” των 67 χλμ, ακόμα και το The Fun Ride των 15χλμ- δεν ήταν απλώς απαιτητική, αλλά διέθετε χαρακτήρα, εναλλαγές και σημεία που σε έκαναν να ξεχνάς για λίγο την προσπάθεια και να κοιτάς γύρω σου. Κι αυτό, όσο “ρομαντικό” κι αν ακούγεται, παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζουμε.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που άκουγες στον τερματισμό. Η Βαρβάρα Φασόη, για παράδειγμα, η μεγάλη νικήτρια στον αγώνα των 140 χιλιομέτρων το έθεσε απλά: «Διαφορετικές διαδρομές, αλλά η φετινή κάτι είχε παραπάνω». Και όταν το λένε άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να βλέπουν τέτοιου είδους εικόνες, μάλλον κάτι γίνεται σωστά. Υπάρχει όμως και κάτι που δεν μετριέται σε χιλιόμετρα και αυτό είναι το πού βρίσκεσαι.

Η Σπάρτη δεν είναι απλώς μια ακόμη πόλη στον χάρτη, αλλά ένα όνομα που κουβαλάει βάρος, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή. Και αυτό φαίνεται περισσότερο στο φινάλε, όταν η διαδρομή αρχίζει και κλείνει και βρίσκεσαι μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα. Εκεί, για λίγα δευτερόλεπτα, νιώθεις ένα πραγματικό ρίγος, ακόμα και αν δεν συμμετέχεις στον αγώνα. Δεν είναι απλώς ένας τερματισμός, αλλά μια εικόνα που σου μένει.

Η απόδειξη; Το έβλεπες άλλωστε στο γεγονός ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι βρέθηκαν στη Σπάρτη για τη διοργάνωση. Αθλητές, συνοδοί, φίλοι, περίεργοι, από 28 διαφορετικές χώρες. Ένας αριθμός που από μόνος του λέει κάτι για το πώς έχει αρχίσει να “γράφει” το συγκεκριμένο event για τους ξένους που ψάχνουν έναν λόγο να έρθουν στη χώρα για κάτι πιο έντονο από το να περιμένουν το καλοκαίρι για να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά. Ταυτόχρονα, όμως, η κοσμοσυρροή αυτή αποτέλεσε και μια μικρή υπενθύμιση ότι η ποδηλατική κοινότητα στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι και το πιο “εύκολο” άθλημα για την Ελλάδα. Υποδομές περιορισμένες, ποδηλατόδρομοι σχεδόν ανύπαρκτοι, ιδιαίτερα εντός Αττικής, και δυστυχώς δρόμοι που δεν συγχωρούν πάντα. Κι όμως, ο κόσμος είναι εκεί. Προπονείται, ταξιδεύει, συμμετέχει και κυρίως, ψάχνει ευκαιρίες σαν κι αυτή για να ζήσει την εμπειρία όπως πρέπει.

Ακόμα και αν ο καιρός είχε διάθεση για περιορισμούς, καθώς και μία μέρα πριν η βροχή δεν σταματούσε να πέφτει, αυτό δεν εμπόδισε τον κόσμο να έρθει και να συμμετέχει. Τελικώς, την ημέρα του αγώνα, ο ήλιος έκανε αυτό που έπρεπε. Βγήκε και έδωσε ακριβώς το φως που χρειαζόταν η στιγμή.

Η φετινή υπόσχεση είναι η επιτυχία για το «αύριο»

Η Σπάρτη για ένα διήμερο -ή και κάτι παραπάνω για όσους το συνδύασαν με μικρή απόδραση- άλλαξε ρυθμό, γέμισε κόσμο, κίνηση, φωνές, ποδήλατα. Τα καφέ είχαν λόγο να δουλεύουν από νωρίς, τα εστιατόρια το βράδυ είχαν άλλη ενέργεια. Και όποιος βρέθηκε στο συγκεκριμένο μέρος κατά τη διάρκεια του event, συνειδητοποίησε ότι η διοργάνωση πέτυχε κάτι που δεν είναι αυτονόητο. Μετετράπη σε αφορμή.

Αφορμή για να φύγεις από την πόλη, για να πας κάπου που μπορείς να φτάσεις σχετικά εύκολα με το αυτοκίνητο. Αφορμή για να συνδυάσεις έναν αγώνα με ένα μικρό ταξίδι, να περάσεις από τον Μυστρά, να περπατήσεις στην υπέροχη και εξευρωπαϊσμένη Παλαιολόγου, να κάτσεις για φαγητό χωρίς να κοιτάς ρολόι και πολλά ακόμα που μόνο αν βρισκόσουν εκεί μπορείς να συνειδητοποιήσεις.

Κάπου εκεί καταλαβαίνεις και κάτι ακόμα. Ότι τέτοιου είδους διοργανώσεις δεν είναι οι χρόνοι και οι κατατάξεις -αν και για κάποιους προφανώς είναι το βασικό ζητούμενο- αλλά ούτε μόνο για τους συμμετέχοντες. Είναι η συνολική εμπειρία. Το πώς ένιωσες, τι είδες, και στο φινάλε να αναρωτηθείς αν θα το ξανάκανες.

Αν πρέπει να μιλήσουμε με όρους “νικητών”, τότε ναι, υπήρξαν συγκεκριμένα ονόματα που ανέβηκαν στο βάθρο και μάλιστα ελληνικά, κάτι που πάντα έχει τη δική του σημασία. Στη μεγάλη διαδρομή των 140 χλμ., στους άνδρες, πρώτος ήταν ο Νικηφόρος Αρβανίτου, ενώ, στις γυναίκες, νικήτρια ήταν η Βαρβάρα Φασόη, ενώ στα 67 χλμ. και στις γυναίκες, πρώτη ήταν η Ελίζα Δήμου και στους άνδρες ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης.

Αλλά η μεγαλύτερη νίκη ήταν αλλού

Πέρα από την προσωπική επιτυχία της Σπάρτης ως διοργανώτρια πόλη, μεγάλος νικητής ήταν και ο κόσμος που συμμετείχε και έφυγε γεμάτος, κυρίως όμως εκείνος που ήρθε απλώς για να παρακολουθήσει και έπιασε τον εαυτό του να σκέφτεται “την επόμενη φορά θα είμαι κι εγώ μέσα”. Και όταν δημιουργείται στον κόσμο αυτή η μικρή μεν, αλλά πολύ ουσιαστική επιθυμία, σημαίνει ότι η ευZHN feelosophy, σε συνεργασία με τηνν Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Σπάρτης και με τη στήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας κάτι έκαναν πολύ σωστά.

Στο τέλος της ημέρας, εκεί κρίνεται μια διοργάνωση όπως το L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda. Όχι μόνο στο πόσο καλά οργανώθηκε, αλλά στο τι αφήνει πίσω της. Και εδώ, το αποτύπωμα ήταν ξεκάθαρο.

Σε κάνει να θέλεις να επιστρέψεις ή να περιμένεις από τώρα για το πότε θα ανοίξουν οι εγγραφές για την επόμενη χρονιά. Και αυτό, όσο απλό κι αν ακούγεται, είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία από όλες.