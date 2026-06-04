Στο… μικροσκόπιο οι διαιτησίες Παναγιωταρά

Οι φωνές γύρω από τις διαιτησίες του Γιώργου Παναγιωταρά αυξάνονται και πληθύνονται, με πληροφορίες να θέλουν τις αρμόδιες Αρχές να κινούνται άμεσα, για να διερευνήσουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στο… μικροσκόπιο οι διαιτησίες Παναγιωταρά
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Μια ακόμα σκιά, φαίνεται πως έχει πέσει πάνω από το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι φωνές που υπάρχουν γύρω από τις διαιτησίες του διαιτητή της ΕΠΣ Αθηνών, Γιώργου Παναγιωταρά, έχουν φτάσει στα… αυτιά των αρμόδιων Αρχών.

Πολλές ομάδες τις οποίες έχει «σφυρίξει» ο Έλληνας διαιτητής (ο οποίος δηλώνει και κούριερ, χαχαχα) έχουν εκφράσει επανειλημμένως τα παράπονά τους για τις αποφάσεις του κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τα υψηλά κλιμάκια της διαιτησίας.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, μιας και οι διαιτησίες του κυρίου Παναγιωταρά έχουν μπει στο… μικροσκόπιο των αρμοδίων Αρχών, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά.

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