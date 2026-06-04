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Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες παραμονής Γιάρεμτσουκ στην Λιόν

Ο Ματιέ Λουίς - Ζαν, τεχνικός διευθυντής της Λιόν, τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό να παραμένουν σε εξέλιξη.

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες παραμονής Γιάρεμτσουκ στην Λιόν
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Το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εξακολουθεί να απασχολεί τη Λιόν, με τον τεχνικό διευθυντή του γαλλικού συλλόγου, Ματιέ Λουίς-Ζαν, να αναφέρεται δημόσια στις πιθανότητες παραμονής του Ουκρανού επιθετικού.

Η παρουσία του Γιάρεμτσουκ στη Λιόν κατά το δεύτερο μισό της σεζόν άφησε θετικές εντυπώσεις, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της ομάδας να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της οριστικής απόκτησής του από τον Ολυμπιακό, καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη γαλλική ομάδα να αναζητά τρόπο για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με χαμηλότερο οικονομικό αντίτιμο. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να αποδεχθούν ποσό μικρότερο από εκείνο που προβλέπεται στη σχετική ρήτρα.

Ο Ματιέ Λουίς-Ζαν αναφέρθηκε σε αρκετές εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Λιόν, συμπεριλαμβάνοντας και αυτή του Γιάρεμτσουκ.

Σε σχετική ερώτηση για τον επιθετικό του Ολυμπιακού, ο τεχνικός διευθυντής της γαλλικής ομάδας χαρακτήρισε τις πιθανότητες παραμονής του στη Λιόν ως «50-50», δείχνοντας ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό. Αντίθετα, εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την παραμονή των Ταλιαφίκο, Μάιτλαντ-Νάιλς και Νιακατέ στο ρόστερ της ομάδας.

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