Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/06) - «Τσαρουχιές»

Το 1-0 στην σειρά των τελικών της Greek Basketball League έκανε ο Ολυμπιακός, στο πρώτο ματς του ΣΕΦ επικρατώντας 82-76 του Παναθηναϊκού AKTOR, σ’ ένα παιχνίδι που έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι «Τσαρουχιές».

Από εκεί και πέρα, «Μάρκο Νίκολιτς για πάντα» στην ΑΕΚ, μια και ο Σέρβος τεχνικός τα έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση της Ένωσης για να υπογράψει νέο συμβόλαιο.

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