Ξέσπασμα Παρθενόπουλου: «Φτάνει πια, όλοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Μετά και τη χθεσινή ανεκδιήγητη εμφάνιση των διαιτητών στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Ακόμα και φίλοι του Ολυμπιακού δεν μπορούσαν να πιστέψουν την σκανδαλώδη εύνοια της διαιτησίας υπέρ της ομάδας τους. Ακόμα και ένας άνθρωπος πολύ ήπιων τόνων, όπως ο Βασίλης Παρθενόπουλος ξέσπασε με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο και άπαντες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βασίλη Παρθενόπουλου:

«Φτάνει πια τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Ολόκληρος ο κόσμος βλέπει. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί.

Το γνωρίζουν ακόμα και εκείνοι που οφείλουν να παραιτηθούν, αλλά δεν έχουν το θάρρος να το πράξουν.

Ό,τι χτίστηκε τα τελευταία χρόνια με μόχθο και βαθύ Ελληνικό πνεύμα καταρρέει.

Και αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Τα πραγματικά περιστατικά είναι γνωστά.

Οι ευθύνες είναι προσδιορισμένες και αναμφισβήτητες.

Δεν χωράει άλλη παράταση, άλλη δικαιολογία, άλλη σιωπή.

Όσοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ας το πράξουν με αξιοπρέπεια, όσο ακόμα υπάρχει αυτή η επιλογή.

Διότι η Ιστορία και ό,τι άλλο έπεται, δεν θα είναι εξίσου επιεικής».