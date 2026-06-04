Σουηδία - Ελλάδα: Δυνατό τεστ για την Εθνική στη Στοκχόλμη πριν το Nations League

Το πρώτο της φιλικό παιχνίδι δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (04/06) στη Στοκχόλμη τη Σουηδία, σε μια αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας απέναντι σε έναν αντίπαλο που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η «γαλανόλευκη» θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα, με το βλέμμα να βρίσκεται παράλληλα και στις επίσημες υποχρεώσεις που ακολουθούν τον Σεπτέμβριο για το Nations League, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία και τη Γερμανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιαννούλη, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, δεν υπολογίζονται οι Μπακασέτας, Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Στα θετικά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καταγράφεται η πρώτη παρουσία του Κυζιρίδη, καθώς και οι επιστροφές των Ντόη και Ανδρούτσου.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων προπονήσεων, ο Σέρβος τεχνικός δούλεψε πάνω σε διάταξη 3-4-3, επιδιώκοντας να διαπιστώσει τον βαθμό ανταπόκρισης των παικτών του σε ένα πιο απαιτητικό αγωνιστικό πλάνο. Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία απέναντι σε μια ομάδα όπως η Σουηδία, η οποία διαθέτει ποιότητα σε όλες τις γραμμές της.

Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, το πιθανότερο σενάριο είναι η Εθνική να παραταχθεί με τριάδα στην άμυνα. Ο Μαυροπάνος αναμένεται να πλαισιωθεί από τους Ρέτσο και Κουλιεράκη, ενώ για τις δύο θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής προβάδισμα φαίνεται να έχουν οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης, με τον Ζαφείρη να διεκδικεί επίσης θέση στο αρχικό σχήμα.

Μετά την αναμέτρηση στη Στοκχόλμη, η Εθνική θα δώσει ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι, καθώς στις 7 Ιουνίου θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο, στο τελευταίο τεστ πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της στο Nations League.

Η σέντρα στο φιλικό της Σουηδίας με την Ελλάδα έχει προγραμματιστεί να γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (04/06) στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ALPHA.