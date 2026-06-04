Κλαίει το μπάσκετ, ντράπηκε και η ντροπή

Δυστυχώς για το ελληνικό μπάσκετ, στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό για μία ακόμα φορά πήγε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και φάνηκε από την αρχή πως κάποιοι είχαν αποφασίσει γι αυτό, χωρίς αυτόν.

Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας που να έπεσε από τα σύννεφα χθες το βράδυ με όσα είδε να διαδραματίζονται στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα ανώτερος στο πρώτο μισό και έφτασε δικαιότατα να προηγείται ακόμα και με 17 πόντους, αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει μπάσκετ, τότε όλα άλλαξαν.

Οι «πράσινοι» απέδειξαν στην πράξη την υπεροχή τους, απέδειξαν για μία ακόμα φορά πόσο κακό έχουν κάνει οι ίδιοι στον ίδιο τους τον εαυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και απέδειξαν ότι σε έναν… ιδεατό κόσμο, σε έναν κόσμο που η διαιτησία θα σφυρίζει 50-50 τότε θα είχαν φύγει νικητές από το Φάληρο.

Η Βάση Τσαρούχα όμως και οι συνάδελφοί της είχαν διαφορετική άποψή, με την πρώτη διαιτητή του αγώνα, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, να γίνεται και πάλι αρνητική πρωταγωνίστρια και να είναι αυτή που έκρινε τον πρώτο τελικό με ένα σφύριγμα… ανακάλυψη 45,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

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Γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να προηγήθηκε με 17 πόντους ο Παναθηναϊκός όμως επέστρεψε και έφτασε μια ανάσα από το να πάρει μια νίκη ανάλογη με τον τέταρτο τελικό του 2024. Τότε που οι «πράσινοι» πέρασαν από πάνω από όποιον βρήκαν στο.. διάβα τους. Αυτό όμως δε μπορεί να συμβαίνει κάθε φορά. Δεν είναι φυσιολογικό να μπορεί μια ομάδα να κερδίζει πάντα τον αντίπαλό της όταν αυτός παίζει με… οκτώ, αντί να παίζει με πέντε.

Ο Παναθηναϊκός το προσπάθησε. Ο Μήτογλου ήταν συγκινητικός και άλλαξε τα δεδομένα, πραγματοποιώντας μακράν την καλύτερή του εμφάνιση τη φετινή σεζόν, ο Όσμαν έδειξε και πάλι ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ο Ναν έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια αναφορικά με τη πνευματική συγκέντρωση που είχε. Ο Αταμάν ήταν εξαιρετικός, την ώρα που ο Μπαρτζώκας (όπως και στον τελικό της Euroleague)… πελαγοδρομούσε βλέποντας τον Μήτογλου να ευστοχεί από παντού και δεν άλλαζε την άμυνα του, και σώθηκε τελικά από… εξωτερικούς παράγοντες.

Αλλά πως να συζητήσεις για μπάσκετ όταν για μία ακόμα φορά στον Πειραιά έχει «βιαστεί» το άθλημα;

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Μιλάμε για ένα ντέρμπι που κρίθηκε στο σουτ με:

Τον Ολυμπιακό να έχει 29 βολές και τον Παναθηναϊκό 5.

Τον Ολυμπιακό να ξεκινάει με 12-0 βολές και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει τις πρώτες του βολές, 1:43 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το παιχνίδι να κρίνεται από το ανεκδιήγητο σφύριγμα της Τσαρούχα 45,5 δεύτερα πριν από την λήξη του αγώνα.

Τον Ολυμπιακό να… σώζεται στο τέταρτο δεκάλεπτο από τους διαιτητές, όταν ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά. Στοπ 32΄ο Όσμαν έκανε το 64-65 και ακολούθησε φάουλ του Ουόρντ στον Ναν στο κατέβασμα της μπάλας που δεν δόθηκε και ο Τζόουνς πέτυχε κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, ανύπαρκτο φάουλ του Μήτογλου στον Τζόουνς για δύο βολές και ταυτόχρονα τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού για διαμαρτυρία. Σερί 5-0 για τους «Ερυθρόλευκους», ευγενική χορηγία των διαιτητών και όλα ήρθαν στα… ίσια.

Αυτά είναι μερικά από όσα συνέβησαν. Ίσως τα πιο σημαντικά. Και φυσικά ο καθ’ ύλην αρμόδιος γι αυτή την αηδιαστική κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια… κρύβεται, μιας και είναι απασχολημένος πλέον και με δικαστικές υποθέσεις.

ΥΓ1: Χθες το βράδυ δεν ξέρω αν έκλαψε κάποιο παιδάκι από τη διαιτησία των υπαλλήλων της ΕΟΚ, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έκλαψε και πάλι το ελληνικό μπάσκετ.

ΥΓ2: Πραγματικά προκαλεί μεγάλη απορία η νέα… καινοτομία της ΕΟΚ. Ο Πρόεδρος, οι σύμβουλοί του και οι συνεργάτες του για μία ακόμα φορά πρωτοτύπησαν θέλοντας να… κρύψουν τις επιλογές τους για τη διαιτησία του πρώτου τελικού. Η ΕΟΚ δεν είχε τα… κότσια να ανακοινώσει την τριάδα, φοβούμενη προφανώς αντιδράσεις και το έκανε τη στιγμή που Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας είχαν φτάσει ήδη στο ΣΕΦ. Γιατί άραγε; Τι φοβήθηκε ο Πρόεδρος; Άντε, την επόμενη φορά να τους ανακοινώσει με το τζάμπολ.

ΥΓ3: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε με το «έτσι θέλω» το χθεσινό ματς, μπορεί να είναι πίσω στο σκορ με 1-0, αλλά η πίεση και αύριο θα είναι στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού. Γιατί χθες ακόμα και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές ξέρουν ποιος είναι καλύτερος, ξέρουν ποιος έπρεπε να έχει κερδίσει.

ΥΓ4: Το υστερόγραφο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην χθεσινοβραδινή της ανακοίνωση "μιλάει" από μόνο του... "ΥΓ: Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε το να σφυρίζει διαιτητής (άνδρας/γυναίκα), που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε τη μήνυση εναντίον του/της;»".