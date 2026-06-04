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NBA Playoffs: «Άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και αγγίζουν τον τίτλο οι Νικς!

Οι Νικς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Σπερς, 105-95, έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του NBA και πλησίασαν ένα ιστορικό πρωτάθλημα που αγνοούν από το 1973.

NBA Playoffs: «Άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και αγγίζουν τον τίτλο οι Νικς!
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Η ομάδα της Νέας Υόρκης έδειξε χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ ακόμη και με διαφορά 14 πόντων. Ωστόσο, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην άμυνα, περιόρισε τα βασικά επιθετικά όπλα των Σπερς και έφτασε σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι, οι Σπερς καλούνται να αντιδράσουν στο Game 2, το οποίο θα διεξαχθεί ξανά στην έδρα τους. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Νικς και πλέον βρίσκονται από νωρίς σε μειονεκτική θέση στη σειρά.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την πλευρά των Σπερς ξεχώρισε ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, με απολογισμό 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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