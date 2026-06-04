Η… εν κρυπτώ ανακοίνωση της ΚΕΔ που εκθέτει την ήδη εκτεθειμένη ΕΟΚ

Είναι ξεκάθαρο πλέον πως στην ΕΟΚ βρίσκονται σε… ταραχή. Και όσο συνεχίζει η συγκεκριμένη διοίκηση να έχει τον έλεγχο του ελληνικού μπάσκετ, τόσο αυτό θα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην αμφισβήτηση και την ανυποληψία.

Η ΕΟΚ χθες το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Προχώρησε σε μία ακόμα καινοτομία, αποδεικνύοντας στην πράξη πως οι διοικούντες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, εκθέτοντας ακόμα περισσότερο την ίδια την Ομοσπονδία αλλά και τους ίδιους τους διαιτητές.

Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να μαθαίνουμε τους διαιτητές των ντέρμπι περίπου δυο ώρες πριν από το τζάμπολ. Χθες, για κάποιον λόγο οι αρμόδιοι αποφάσισαν να τους γνωστοποιήσουν ενώ και οι τρεις είχαν φτάσει στον προορισμό τους.

Και η κίνηση αυτή προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

Τι είχε να φοβηθεί η ΚΕΔ και… έκρυβε τους διαιτητές;

Γιατί πάρθηκε αυτή η περίεργη απόφαση από τη διοίκηση της ΕΟΚ;

Γιατί η ΕΟΚ ήθελε να… αιφνιδιάσει τις ομάδες και κυρίως τον Παναθηναϊκό στην… επανεμφάνιση της Τσαρούχα σε ντέρμπι «αιωνίων»;

Είναι ξεκάθαρο ότι η ΚΕΔ/ΕΟΚ δεν αισθανόταν καθόλου καλά με τον ορισμό των διαιτητών, φοβόταν για την απόφασή της και γι αυτό προτίμησε να κινηθεί εν κρυπτώ.

Αποφασίζοντας και διατάζοντας για μία ακόμα φορά…