Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Sold out ο τρίτος ημιτελικός της Volley League

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός θα έχει τον κόσμο στον πλευρό του στο τελευταίο βήμα για την πρόκριση στον τελικό της Volley League!

Ο Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι τα εισιτήρια για τον τρίτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα διεξαχθεί τη Τετάρτη (1/4) έχουν εξαντληθεί.

Οι περσινοί Πρωταθλητές Ελλάδας θα αγωνιστούν για ακόμη μια φορά σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και την back to back κατάκτηση του τίτλου.

Θυμίζουμε ότι το «τριφύλλι» στον πρώτο ημιτελικό της Λίγκας επικράτησε με 3-1 σετ, εντός έδρας και στον δεύτερο ημιτελικό στο «Μελίνα Μερκούρη» πάλεψε, έκανε την ανατροπή και πέτυχε το 2/2 στα play offs, φτάνοντας τις οκτώ σερί νίκες κόντρα στον «αιώνιο αντίπαλο» στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Μετά το 2/2, οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου χρειάζονται μία ακόμη νίκη για να προκριθούν στους τελικούς ενώ το ζευγάρι του άλλου ημιτελικού θυμίζουμε ότι είναι το Μίλωνας-ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Για τον αγώνα της Τετάρτης 1 Απριλίου στο κλειστό του Μετς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τελείωσαν όλα τα "μαγικά" χαρτάκια και ο κόσμος της ομάδας θα αποτελέσει για ακόμα μια φορά τον…επιπλέον παίκτη».