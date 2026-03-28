Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: Τον… υπέταξε ξανά μέσα στο «σπίτι» του

Οι «πράσινοι» σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έδειξαν χαρακτήρα και ανωτερότητα απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο και έκαναν το 2-0 στις νίκες, φτάνοντας τις 8 συνεχόμενες απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο!

Την 8η σερί νίκη του σε ντέρμπι αιωνίων, πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα της Volley League. Οι «πράσινοι» με εκπληκτική ανατροπή ψυχής και ποιότητας, επικράτησαν 3-2 σετ στο κλειστό του Ρέντη. «Υποτάσσοντας» τον Ολυμπιακό σε ακόμη ένα μεταξύ τους παιχνίδι και φέρνοντας τη σειρά στο 2-0. Έχοντας το ξεκάθαρο προβάδισμα για πρόκριση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμοιαζαν να έχουν την κατάσταση στα χέρια τους, αλλά για ακόμη μια φορά… λύγισαν την κρίσιμη στιγμή. Με προβάδισμα 2-1 σετ, ισοφαρίστηκαν και το ματς πήγε στο tie break. Εκεί ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκειά του, έφτασαν να προηγούνται 10-7 και τελικά το έχασαν 15-12 από το εξαιρετικό «τριφύλλι».

Έτσι, οι «πράσινοι» απέχουν μία νίκη απ’ την πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος. Κόντρα στον Ολυμπιακό που πρέπει να κάνει την υπέρβαση με τρεις δικές του νίκες (οι δύο στην έδρα των «πράσινων») για να μείνει… ζωντανός για τον τίτλο.

Τα σετ: 21-25, 25-21, 25-23, 20-25, 12-15