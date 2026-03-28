Πόλο: «Αγκαλιά» με την πρωτιά ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα στον Πειραιά της Βουλιαγμένης με 21-12, για την 7η αγωνιστική της Β΄ φάσης της Waterpolo League ανδρών και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρώτη θέση του Γκρουπ 1 και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ. Παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εντυπωσιακή πολυφωνία στην επίθεση και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον ΝΟΒ, που έπαιξε και πάλι χωρίς τον τραυματία Νεμάνια Ούμποβιτς. Οι πρωταθλητές εξασφαλίζουν την πρώτη θέση ακόμη και με ήττα μέχρι έξι γκολ διαφορά στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό, υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρουν τη νίκη και στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Ο ΠΑΟΚ με επτά γκολ του Γιάννη Κεχαλάρη επιβλήθηκε 19-8 του Παλαιού Φαλήρου και ο Πανιώνιος πέρασε με 12-8 από το Περιστέρι (παρά τις απουσίες των Γούνα και Μουρίκη), με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόβαθμες στην πέμπτη θέση και να λύνουν τις... διαφορές τους την τελευταία αγωνιστική, όταν θα αναμετρηθούν στη Νέα Σμύρνη.

Στο Γκρουπ 2, ο Υδραϊκός επιβλήθηκε 17-9 του Εθνικού και «καπάρωσε» οριστικά την πρώτη θέση, ενώ το άλλο εισιτήριο για τα play-in θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική, καθώς η Χίος νίκησε στη Γλυφάδα 11-9 τον ΑΝΟΓ και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στον έναν βαθμό. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΦΘ πήρε σημαντική νίκη επί των Χανίων με 16-12 και είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-άουτ. Αν τα καταφέρει, μάλιστα, πιθανότατα θα αποφύγει τον πρώτο γύρο, καθώς η διαφορά του από την ουραγό Λάρισα έφτασε τους 16 βαθμούς, κάτι που -βάσει προκήρυξης του πρωταθλήματος- σημαίνει ότι η θεσσαλική ομάδα θα υποβιβαστεί απευθείας στην Α2 και ο ΟΦΘ θα περιμένει στον β΄ γύρο τον πλέι-άουτ τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στα Χανιά και τον ΝΟ Πατρών.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης στη Waterpolo League ανδρών:

ΓΚΡΟΥΠ 1

Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 21-12

ΠΑΟΚ-Παλ. Φάληρο 19-8

Περιστέρι-Πανιώνιος 8-12

Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός 1/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 443-157 60 -20αγ.

Παναθηναϊκός 356-167 57 -20αγ.

Βουλιαγμένη 342-215 48

Απόλλων Σμύρνης 398-216 48 -20αγ.

ΠΑΟΚ 324-271 36

Πανιώνιος 323-269 36 -20αγ.

Παλαιό Φάληρο 207-311 22

Περιστέρι 230-293 21

ΓΚΡΟΥΠ 2

ΟΦΘ-Χανιά 16-12

Γλυφάδα-Χίος 9-11

Υδραϊκός-Εθνικός 17-9

Λάρισα-ΝΟ Πατρών 29/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΡΜ. Β.

Υδραϊκός 278-232 37

Γλυφάδα 280-301 33

Χίος 267-283 32

Εθνικός 263-291 27

ΟΦΘ 224-369 15

Χανιά 215-306 13

ΝΟ Πατρών 214-366 7 -20αγ.

Λάρισα 165-482 -1 -20αγ.

* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.