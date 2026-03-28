Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ερυθρόλευκη» απάντηση ή «πράσινο» βήμα πρόκρισης | Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (20:30) τον Παναθηναϊκό στο κλειστό «Μελ. Μερκούρη», στο Game 2 της ημιτελικής σειράς των playoffs της Volley League.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην ισοφάριση (1-1), ενώ οι «πράσινοι» θέλουν το «break» που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τους τελικούς, καθώς η πρόκριση κρίνεται στις τρεις νίκες.

Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει ένα σερί 7-0 που «τρέχει» ο Παναθηναϊκός στα ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα, αλλά το «τριφύλλι» πηγαίνει στου Ρέντη με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά και την κατάκτηση του 7ου τίτλου του Κυπέλλου Ελλάδας ύστερα από 16 χρόνια.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τα ημιτελικά της Volley League είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Volley League

Game 1

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 21:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 3-1 (25-16, 21-25, 25-20, 28-26) (νίκες: 1-0)

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων – Π.Α.Ο.Κ. 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) (νίκες: 1-0)

Game 2

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, Πυλαία, 21:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20) (1-1 νίκες)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Game 3

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 17:00 (ΕΡΤ-FLIX): Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 21:15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Game 4 (αν χρειαστούν)

Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, Πυλαία, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

Game 5 (αν χρειαστούν)

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026