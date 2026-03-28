Μόντε Κάρλο: Αποσύρθηκε ο Τζόκοβιτς
Onsports Team 28 Μαρτίου 2026, 07:41
ΣΠΟΡ

Μόντε Κάρλο: Αποσύρθηκε ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, καθώς δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στον δεξιό ώμο.

Ο 38χρονος Σέρβος τενίστας είχε ήδη αποσυρθεί από το Miami Open, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Φλόριντα, και γενικότερα δεν έχει αγωνιστεί καθόλου από το Ιντιαν Ουέλς, στις αρχές Μαρτίου, όταν αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τον Τζακ Ντρέιπερ. Ο «Νόλε» έχει κερδίσει δύο φορές στο παρελθόν το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, το 2013 και το 2015.

Οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ακόμη την απόσυρση του Αμερικανού Τέιλορ Φριτζ, Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, επίσης λόγω τραυματισμού.

Το φετινό Masters του Μόντε Κάρλο θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 12 Απριλίου, με τον Κάρλος Αλκαράθ να είναι ο υπερασπιστής του τίτλου.



AUTO MOTO
Formula 1: Δεν είχε αντίπαλο ο Κίμι Αντονέλι, δεύτερη διαδοχική pole position στη Σουζούκα!
6 λεπτά πριν Formula 1: Δεν είχε αντίπαλο ο Κίμι Αντονέλι, δεύτερη διαδοχική pole position στη Σουζούκα!
NBA
NBA: «Έλαμψαν» Ντόντσιτς και Γιόκιτς κι έγραψαν ιστορία – Όλα τα αποτελέσματα (28/03)
39 λεπτά πριν NBA: «Έλαμψαν» Ντόντσιτς και Γιόκιτς κι έγραψαν ιστορία – Όλα τα αποτελέσματα (28/03)
ΣΠΟΡ
Στίβος: Όλα ανοιχτά για το Diamond League στη Ντόχα
1 ώρα πριν Στίβος: Όλα ανοιχτά για το Diamond League στη Ντόχα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα: Πότε είναι το επόμενο… τεστ της εθνικής - Τι ισχύει για Μαυροπάνο και Ρότα
2 ώρες πριν Ελλάδα: Πότε είναι το επόμενο… τεστ της εθνικής - Τι ισχύει για Μαυροπάνο και Ρότα
