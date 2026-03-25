Ιστιοπλοΐα: Πρεμιέρα στην 1η Open Πανελλήνια πρόκριση της κατηγορίας 420

Onsports Team

Πρόκειται για την 1η open πανελλήνια πρόκριση στην κατηγορία 420 που διοργανώνει ο Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Έχουν δηλώσει συμμετοχή 38 πληρώματα από 10 ομίλους και ανάμεσά τους θα είναι τρία σκάφη από την Τουρκία.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των σκαφών κι αυτό οφείλεται κυρίως στους ομίλους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με την βοήθεια της ΕΙΟ επαναδραστηροποιήθηκαν στα διθέσια σκάφη που ανέκαθεν είχαν μεγάλη παράδοση και φιλοδοξούν να επανέλθουν στο ίδιο επίπεδο και να γίνουν ακόμα πιο δυνατοί.

Από αυτόν τον αγώνα και το πανελλήνιο πρωτάθλημα, που έχει προγραμματιστεί το διάστημα 3-7 Απριλίου στον Ν.Ο. Καλαμακίου, θα προκύψει η εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τα 420 είναι από τις κατηγορίες που η ελληνική ιστιοπλοΐα περιμένει πολλά σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι οι αθλητές και οι αθλήτριες μας έχουν παράδοση μεγάλων επιτυχιών. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ξέρουν να διακρίνονται σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Γι’ αυτό και αναμένεται ένας σπουδαίος αγώνας που θα γίνει στον Φαληρικό όρμο και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου.