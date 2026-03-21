Παναθηναϊκός: Η συγκινητική αφιέρωση του Κυπέλλου από Ανδρεόπουλο στους οπαδούς

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ του Φλοίσβου και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, σε έναν συναρπαστικό τελικό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του «τριφυλλιού», Δημήτρης Ανδρεόπουλος, αφιέρωσε την επιτυχία στη Θύρα 13.

Ο Έλληνας τεχνικός χαρακτήρισε το παιχνίδι ιδιαίτερα απαιτητικό, τονίζοντας πως η ομάδα του χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό, κάτι που κατάφερε στα δύο τελευταία σετ, όπου και έκανε τη διαφορά.

Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια στον Φλοίσβο για την εμφάνισή του, επισημαίνοντας ότι πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία συνολικά στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Προσπαθούσαμε συνεχώς να βρούμε ρυθμό και το καταφέραμε στο τέταρτο και στο πέμπτο σετ. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Φλοίσβο, έκανε σπουδαία εμφάνιση, τόσο σήμερα όσο και συνολικά στη διοργάνωση.

Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Για μένα είναι ένας τίτλος με ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι το πρώτο μου Κύπελλο. Σε έναν τοίχο είδα γραμμένες τρεις λέξεις: ΠΑΟ, Θύρα 13».