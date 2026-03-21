Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Π. Φαλήρου 3-2: Κυπελλούχοι Ελλάδος στο βόλεϊ οι «πράσινοι»

Χρειάστηκε να περάσουν 16 χρόνια για να πανηγυρίσει ο Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδος στο βόλεϊ ανδρών. Οι «πράσινοι» στο Final-4 που διεξήχθη στη Λάρισα, επικράτησαν 3-2 σετ του εκπληκτικού Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου. Της ομάδας που απέκλεισε Ολυμπιακό και Μίλωνα, ενώ πάλεψε στα ίσα και τον τελικό.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν με την… πλάτη στον τοίχο χάνοντας 1-2 σετ, αλλά σοβαρεύτηκαν στην τελική ευθεία και πήραν εύκολα το τέταρτο σετ και το tie break, πανηγυρίζοντας τον τίτλο.

Ο Φλοίσβος ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρώτο σετ, το οποίο εντέλει κατέκτησε, έχοντας εξαιρετικές επιδόσεις στο μπλοκ. Έχοντας «όπλα» τις επιθέσεις του Βουτσίτσεβιτς. Με πόντους του Κασαμπαλή, του Βουλκίδη και του Νίλσεν, οι «πράσινοι» μείωσαν σε 18-19, όμως ο Φλοίσβος με τους Βαν Γκάρντερεν και Βουτσίτσεβιτς «ξέφυγε» ξανά με 23-20 κι έκλεισε το σετ με 25-22.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός εκκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 4-1. Οι «πράσινοι» με τον Γιάντσουκ στο σερβίς και με ένα σερί 5-0, «ξέφυγαν» με 15-8. Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη μείωσε σε 21-17, όμως ο Παναθηναϊκός με το μπλοκ του Γκάσμαν και την επίθεση του Νίλσεν έκανε το 25-20 και ισοφάρισε 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σετ ο Φλοίσβος μετά το 9-9 άρχισε να παίρνει διαφορά την οποία συντηρούσε με άνεση. Ξέφυγε με 16-12, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχασε πολλά σερβίς. Ο άσσος του Βουτσίτσεβιτς έκανε το 16-22, με τον Φλοίσβο να κλείνει το σετ και να παίρνει ξανά προβάδισμα με 2-1.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο τέταρτο σετ. Μείωσε τα λάθη, βελτίωσε τις επιδόσεις του στα σερβίς και με τον Νίλσεν να κάνει εντυπωσιακά πράγματα στην επίθεση έφερε το σετ στα δικά του μέτρα. Μετά το 4-4 ο Παναθηναϊκός άρχισε να... φορτώνει στην επίθεσή του και με τους Γιάντσουκ, Νίλσεν, αλλά και τα μπλοκ του Γκάσμαν έχτισε μία μεγάλη απόσταση απ’ την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Το σκορ έφτασε στο 21-10 με τον πόντο του Βουλκίδη και το άουτ του Βαν Γκάρντερεν, με τους «πράσινους» να φτάνουν εντέλει στο 25-16 και να ισοφαρίζουν ξανά σε 2-2.

Στο tie break ανέλαβε δράση ο Γιάντσουκ με πόντους στην επίθεση και στο σερβίς δίνοντας προβάδισμα 2-1 στον Παναθηναϊκό, όμως ο Φλοίσβος ισοφάρισε με τον Βουτσίτσεβιτς. Οι «πράσινοι» έχτισαν μία διαφορά τριών πόντων με τους Γκάσμαν και Πρωτοψάλτη την οποία έφτασαν στο 8-4 με την επίθεση του Νίλσεν. Ο Φλοίσβος μείωσε σε 9-7, όμως ο Γιάντσουκ εξελίχθηκε σε παίκτη «κλειδί» σε κρίσιμο σημείο για τον Παναθηναϊκό με καθοριστικούς πόντους, ενώ την ίδια ώρα ο Γκάσμαν με μπλοκ έκανε το 11-7, γέρνοντας την πλάστιγγα υπέρ των «πράσινων». Άλλοι δύο πόντοι από τον Γκάσμαν και τον Νίλσεν και ένα κακό σερβίς απ’ τον Βιλιμάνοβιτς «σφράγισαν» το τρόπαιο για τον Παναθηναϊκό με το 15-9 και το 3-2 στα σετ.

Τα σετ: 22-25, 25-20,. 20-25, 25-16, 15-9

Η «Χρυσή Βίβλος» του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών:

1981: Ολυμπιακός (Ζαχάριεφ)

1982: Παναθηναϊκός (Κονσταντινέσκου)

1983: Ολυμπιακός (Ζαχάριεφ)

1984: Παναθηναϊκός (Μπαντόρα)

1985: Παναθηναϊκός (Μπαντόρα)

1987*: Δημόκριτος (Γκαϊντατζής)

1989: Ολυμπιακός (Λάιος)

1990: Ολυμπιακός (Λάιος)

1992: Ολυμπιακός (Λάιος)

1993: Ολυμπιακός (Κόντρα)

1994*: Ολυμπιακός (Κόντρα)

1997: Ολυμπιακός (Μοντάλι)

1998: Ολυμπιακός (Μοντάλι)

1999: Ολυμπιακός (Γκάετς)

2000: Ηρακλής (Λεώνης)

2001: Ολυμπιακός (Ρίτσι)

2002: Ηρακλής (Λεώνης)

2003: ΑΕ Νίκαια (Δρίκος)

2004: Ηρακλής (Λεώνης)

2005: Ηρακλής (Λεώνης)

2006: Ηρακλής (Λεώνης)

2007: Παναθηναϊκός (Ντο Σάντος)

2008: Παναθηναϊκός (Μπερούτο)

2009: Ολυμπιακός (Κρίστιανσον)

2010: Παναθηναϊκός (Στ. Καζάζης)

2011: Ολυμπιακός (Καλμαζίδης)

2012: Ηρακλής (Δρίκος)

2013: Ολυμπιακός (Δ. Καζάζης)

2014: Ολυμπιακός (Δ. Καζάζης)

2015: ΠΑΟΚ (Καλμαζίδης)

2016: Ολυμπιακός (Πιάτσα)

2017: Ολυμπιακός (Μπόσκαν)

2018: ΠΑΟΚ (Ρίτσι)

2019: ΠΑΟΚ (Φιλίποφ)

2020: -

2021: -

2022: ΠΑΟΚ (Καλμαζίδης)

2023: ΠΑΟΚ (Μιλένκοσκι)

2024: Ολυμπιακός (Καστελάνι)

2025: Ολυμπιακός (Γκαρντίνι)

2026: Παναθηναϊκός (Ανδρεόπουλος)