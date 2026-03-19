«Ατόφιος, μάγκας, ο πιο ρομαντικός»

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος τιμά τη μνήμη του τεράστιου παράγοντα Θανάση Γιαννακόπουλου που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν επτά χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος γεννήθηκε το 1931 και μαζί με τα αδέρφια του Παύλο και Κώστα μεγαλούργησαν ως επιχειρηματίες αλλά και στον χώρο του αθλητισμού.

Το 1951 ίδρυσε μαζί με τον αδελφό του Παύλο, την εταιρία ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ με έδρα στη οδό Σωκράτους. Σταδιακά κατάφερε να εξασφαλίσει για την αντιπροσωπείες πολλών μεγάλων ξένων παραγωγών φαρμάκου (Roussel, Boots, Sigma Tau, Alcon, Merck, Jannsen και της ιαπωνικής Takeda), το 1971. Την ίδια χρονιά η ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ μετατράπηκε σε ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. η οποία έφτασε να αριθμεί τέσσερα εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα με 1.200 υπαλλήλους.

Υποστήριζε τον Παναθηναϊκό με τα αδέρφια του από μικρό παιδί και από το 1972 εντάχθηκε και επίσημα στις τάξεις του Συλλόγου. Από το 1992 ήταν στη διοίκηση της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου μαζί με τον αδερφό του Παύλο.

Ο «τυφώνας» ήταν πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού από το 2001 ως το 2009. Επίσης υπήρξε πρόεδρος του επαγγελματικού τμήματος βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού την περίοδο 2008-09.