Τσιτσιπάς: Η… κατηφόρα τον άφησε εκτός ATP Βαρκελώνης

Ο Έλληνας πρωταθλητής, μετά από 8 χρόνια, βρίσκεται και πάλι κάτω από το Top-50 και έτσι δε θα μπορέσει να συμμετάσχει στο ATP της Καταλονίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε άλλες οκτώ θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 51 -με 995 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε χθες, κάτι το οποίο επιφέρει αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο.

Ο 27χρονος πρωταθλητής μένει εκτός Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια (Απρίλιος 2018) και λόγω αυτού δε θα μπορέσει να συμμετάσχει στο τουρνουά της Βαρκελώνης που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 19 Απριλίου.