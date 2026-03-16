Νόβακ Τζόκοβιτς: Νοκ άουτ από Miami Open – Άγνωστο πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση
AP Photo/Dar Yasin
Onsports team 16 Μαρτίου 2026, 14:43
ΣΠΟΡ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από το Miami Open, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό ώμο και παραμένει άγνωστο πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Η ενόχληση που έχει τον ταλαιπώρησε και κατά τη διάρκεια του Indian Wells, όπου αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τον Βρετανό, Τζακ Ντρέιπερ.

Ο 36χρονος «Νόλε» κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να δώσει το «παρών» στο Μαϊάμι, αλλά τελικά αποσύρθηκε μια ημέρα πριν την κλήρωση, καθώς κρίθηκε σκόπιμο να προστατευθεί.

Τη δεδομένη στιγμή παραμένει άγνωστο πότε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί και πάλι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χάσει τους 650 βαθμούς που είχε να υπερασπιστεί από την πορεία του στο τουρνουά του 2005.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, είναι δεδομένο ότι ο Τζόκοβιτς, ο οποίος είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, θα μείνει εκτός Top-3 μετά την ανανέωση του πίνακα.

Όσον αφορά στο Miami Open, είναι το δεύτερο «1000άρι» τουρνουά της χρονιάς και θα διεξαχθεί από τις 18 Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου.



