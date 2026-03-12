Ομάδες

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»
Οnsports Τeam 12 Μαρτίου 2026, 14:24
ΣΠΟΡ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

Μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2022, υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία διάρκειας 14 εβδομάδων για να διαχειριστεί το ψυχικό τραύμα

Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Παραολυμπιονίκης Καρίνα Έντλινγκερ, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε θύμα βιασμού, δύο εβδομάδες πριν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

Η είδηση δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Forbes Austria, με την Καρίνα Έντλινγκερ να επιβεβαιώνει το τραυματικό περιστατικό. Η αθλήτρια με καταγωγή από την Τσεχία και την Αυστρία, περιέγραψε τη δοκιμασία που βίωσε και τον αγώνα που έδωσε για να την αντιμετωπίσει, λέγοντας πως αμέσως μετά τους Αγώνες, υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία διάρκειας 14 εβδομάδων για να διαχειριστεί το ψυχικό τραύμα.

«Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από αυτή την πρόσοψη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δούλεψα πολύ με ψυχολόγους πάνω στην ίδια τη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο», πρόσθεσε.

Η Παραολυμπιονίκης τόνισε επίσης τη σημασία της ψυχικής υγείας: «Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για ψυχική υγεία επειδή όλοι λένε αμέσως: ‘Είσαι ψυχικά άρρωστος’. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβεται ένας άνθρωπος».



