ΣΕΓΑΣ: Τα πρώτα 27 «αστέρια» του ελληνικού στίβου που ετοιμάζουν βαλίτσες για Παρίσι
Την λίστα με τους 27 αθλητές και αθλήτριες, που απαρτίζουν την προολυμπιακή Ομάδα για τους Αγώνες του 2024 απέστειλε ο ΣΕΓΑΣ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και όλη η ελίτ του ελληνικού στίβου βρίσκεται εκεί!
Πρόκειται για την προολυμπιακή Ομάδα για τους Αγώνες του 2024, όπως αυτή προέκυψε με βάση τα κριτήρια που έθεσε η ΕΟΕ. Οι αθλητές και αθλήτριες που εντάχθηκαν στην προολυμπιακή ομάδα για το 2023, είτε συμμετείχαν στους αγώνες του 2020 και συνεχίζουν τον αθλητισμό, είτε πέτυχαν διακρίσεις σε κορυφαίες διοργανώσεις των τελευταίων ετών, όπως το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου τον περασμένο Αύγουστο.
Αυτοί είναι οι εξής:
Μίλτος Τεντόγλου, Κατερίνα Στεφανίδη, Εμμανουήλ Καραλής, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Νικόλ Κυριακοπούλου, Ελίνα Τζένγκο, Χρήστος Φραντζεσκάκης, Νίκος Ανδρικόπουλος, Έλενα Πόλακ, Δημήτρης Τσιάμης, Σπυριδούλα Καρύδη, Οδυσσέας Μουζενίδης, Δημήτρης Τσίτσος, Ανδρέας Πανταζής, Κυριακή Φιλτισάκου, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Πένυ Τσινοπούλου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Σταματία Σκαρβέλη, Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, Μιχάλης
Αναστασάκης, Ειρήνη Βασιλείου, Ελισσάβετ Πεσιρίδου, Κώστας Δουβαλίδης, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ευσταθία Κουρκουτσάκη και Τατιάνα Γκούσιν.
Η προολυμπιακή είναι πιθανό να αλλάξει τους επόμενους μήνες, καθώς θα εντάσσονται σε αυτή όσοι πετυχαίνουν τα κριτήρια συμμετοχής στους Αγώνες.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα ονόματα αθλητών και αθλητριών:
1 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ 18/03/98 1ο ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ 1η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ EUGENE 15-24/7
2 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 04/02/90 1ο ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ 2019 DOHA Α/Γ 3η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ EUGENE 15-24/7
3 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02/10/99 2ο ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ 4η ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 26/2
4 ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20/03/84 2ο 20.000 Μ ΒΑΔΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ 8η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΟΝΑΧΟ 15-21/8
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 21/03/86 2ο ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ 8η ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΡΑΪΟΒΑ 18-19/6
6 ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ 02/09/02 2ο ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022 ΜΟΝΑΧΟ Α/Γ 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ ΛΕΪΡΙΑ 12/3
7 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26/04/00 3ο ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022 ΓΙΟΥΤΖΙΝ Α/Γ 9η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΟΝΑΧΟ 15-21/8
8 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 17/04/97 3ο ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 2022 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Α/Γ 12η ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΡΑΪΟΒΑ 18-19/6
9 ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΑ 09/09/96 4ο ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΥΡΩΠΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 2021 Α/Γ 5η ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΡΑΪΟΒΑ 18-19/6
10 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12/01/82 4ο ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΥΡΩΠΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 2021 Α/Γ 7η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25-26/6
11 ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 30/01/01 4ο ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021 TALLINN ΝΑ/ΝΓ 2η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΟΝΑΧΟ 15-21/8
12 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 30/06/99 4ο ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021 TALLINN ΝΑ/ΝΓ 3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25-26/6
13 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 27/07/00 4ο ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021 TALLINN ΝΑ/ΝΓ 4η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25-26/6
14 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 04/06/00 4ο ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021 TALLINN ΝΑ/ΝΓ 5η ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΡΑΪΟΒΑ 18-19/6
15 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/08/00 4ο 20.000 Μ ΒΑΔΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 8/5
16 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18/09/88 4ο 50.000 Μ ΒΑΔΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3/4
17 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΥ 16/10/90 4ο 20.000 Μ ΒΑΔΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ.
18 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 07/06/94 4ο 100 - 200 Μ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΡΑΪΟΒΑ 18-19/6
19 ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 17/08/95 4ο ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΡΑΪΟΒΑ 18-19/6
20 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27/08/91 4ο ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25-26/6
21 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΑ 31/12/94 4ο ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25-26/6
22 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 18/03/90 4ο 400 Μ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25-26/6
23 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 12/02/92 4ο 100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25-26/6
24 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 10/03/87 4ο 110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2021 TOKYO Α/Γ ΣΥΜ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25-26/6
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 05/09/96 5ο 35Km ΒΑΔΗΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ WORLD RANKING Α/Γ 32η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΟΝΑΧΟ 15-21/8
26 ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 31/01/98 5ο 35Km ΒΑΔΗΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ WORLD RANKING Α/Γ 50η ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3/4
27 ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΝΑ 26/1/1994 5ο ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ WORLD RANKING Α/Γ 26η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ