SUPER LEAGUE · Ηρακλής · Λεβαδειακός Ηρακλής - Λεβαδειακός: Ο Νιζέ με ωραίο σουτ ανοίγει το σκορ (video) ONSPORTS TEAM 11 Οκτωβρίου 2026, 18:37 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο «γηραιός» με δυνατό σου του Νιζέ παίρνει προβάδισμα κόντρα στους Βοιωτούς. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Ηρακλής-Λεβαδειακός Βίντεο Γκολ highlights COMMENTS LATEST NEWS 19:00 GREEK BASKET LEAGUE Τολιόπουλος: «Δε με νοιάζει καθόλου να σκοράρω, είμαι εδώ για να νικάμε» 18:57 SUPER LEAGUE Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0: Δεύτερη διαδοχική νίκη και 8η θέση - Τρίτη σερί ήττα για τους Αγρινιώτες 18:55 SUPER LEAGUE Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0: Επιστροφή στο... σπίτι με τρίποντο για τον «γηραιό» (vids) 18:44 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός AKTOR: Μπάντιο και Γιαμπουσέλε δοκίμασαν Ελληνικά φαγητά - Τι είπαν για γύρο, παστίτσιο 18:40 SUPER LEAGUE Ηρακλής - Λεβαδειακός: Δεύτερο... χτύπημα με τον Κράινζ για τον «γηραιό» (video) 18:37 SUPER LEAGUE Ηρακλής - Λεβαδειακός: Ο Νιζέ με ωραίο σουτ ανοίγει το σκορ (video) 18:31 SUPER LEAGUE LIVE Άρης - Βόλος: Η ενδιαφέρουσα μάχη του «Κλ. Βικελίδης» 18:29 EUROLEAGUE Μακάμπι και Χάποελ παλεύουν την επιστροφή της EuroLeague στο Ισραήλ - Συνάντηση με Μπουένο 18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Serie A: Η Λάτσιο επικράτησε 3-1 της Μόντσα, η Μπολόνια απέδρασε με 2-1 από την έδρα της Λέτσε 18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ LIVE Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Το μεγάλο ντέρμπι της Premier League 18:18 SUPER LEAGUE Άρης - Βόλος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης 18:16 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: «Ντόπες» στο ξενοδοχείο από τους οπαδούς πριν το «αιώνιο» ντέρμπι (pics&vid) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ