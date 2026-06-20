Όσα είπε για ρίζες, αξίες, κοινωνία, την ΑΕΚ, το ευ αγωνίζεσθαι και τη νέα γενιά.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος απηύθυνε ομιλία προς τον κόσμο, στην οποία αναφέρθηκε σε προσωπικά βιώματα, στις ρίζες του, στην οικογένειά του, αλλά και σε ζητήματα αξιών, κοινωνίας, νεολαίας και αθλητισμού, συνδέοντας όλα αυτά με το «ευ αγωνίζεσθαι» και τη φιλοσοφία της ΑΕΚ.

«Αυτή είναι η φωνή η δικιά σας. Η φωνή της Καλαμάτας. Ενός ευλογημένου τόπου, από όπου ξεκινούν και οι δικές μας ρίζες», ανέφερε αρχικά, σημειώνοντας πως άλλαξε την ημερομηνία της εκδήλωσης για να τιμήσει την πατρίδα του, την Καλαμάτα και το χωριό Λογγά.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των ριζών, τονίζοντας πως αποτελούν πηγή έμπνευσης και προσανατολισμού στη ζωή. «Όταν ξεχνάς τις ρίζες σου, χάνεσαι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε μέντορα και σημείο αναφοράς στη ζωή του, λέγοντας πως του μετέδωσε αξιακό κώδικα και θεμελιώδεις αρχές. «Από αυτόν τον τόπο προέρχεται ο πατέρας μου, ο Τιτάνας μου», είπε.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στάθηκε και στην εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας, σημειώνοντας ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει κρίση αξιών, με κλονισμό αρχών, ηθών και κουλτούρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρουσία της ΑΕΚ σε τέτοιες δράσεις δεν είναι τυχαία, καθώς –όπως είπε– εκφράζει τη δύναμη, το θάρρος και την ψυχή της προσφυγιάς, με σύμβολο τον Δικέφαλο Αετό που κοιτά προς Ανατολή και Δύση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τρόπαιο του ευ αγωνίζεσθαι, το οποίο συνδέθηκε, όπως είπε, με τέσσερις βασικές αξίες: υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. «Έτσι φτάσαμε εδώ, χωρίς αδιαλλαξία και χωρίς έπαρση», σημείωσε.

Παράλληλα, απευθύνθηκε στη νεολαία και στους γονείς, τονίζοντας τη σημασία του αθλητισμού και των χόμπι στη διαμόρφωση ονείρων και στόχων των παιδιών. Υπογράμμισε πως τα παιδιά χρειάζονται σεβασμό, καθοδήγηση και αγάπη, ενώ οι γονείς προσφέρουν ανιδιοτελώς αυτές τις αξίες.

Κάνοντας ειδική αναφορά, ανακοίνωσε τη δημιουργία του Ιδρύματος Τάκης Ηλιόπουλος, το οποίο –όπως είπε– βασίζεται σε αρχές, όραμα και νοοτροπία πρωταθλητή, όπως του τα δίδαξε ο πατέρας του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του στους δημοσιογράφους, στους οποίους ζήτησε να υπηρετούν την αλήθεια και την πραγματικότητα, με γνώμονα το καλό της κοινωνίας και της νεολαίας. Αντίστοιχα, κάλεσε καλλιτέχνες και αθλητές να λειτουργούν ως πρότυπα και να προβάλλουν το ευ αγωνίζεσθαι, την αξιοπρέπεια και τις αξίες.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα ενάντια στον φανατισμό, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα και κοινές αξίες μεταξύ των φιλάθλων όλων των ομάδων, για το καλό της κοινωνίας και της νέας γενιάς.

Κλείνοντας, ανέφερε πως το τρόπαιο θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και ακόμη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μεταφέροντας μήνυμα πίστης, ενότητας και προόδου. Εξέφρασε τέλος την ελπίδα τα νέα παιδιά να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσπάθειας, του ήθους και της αγάπης για τον αθλητισμό και τη ζωή.

«Ζήτω η ΑΕΚ», κατέληξε χαρακτηριστικά.