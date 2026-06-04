Το τέταρτο επεισόδιο της σειρά «Εν Αθήναις», είναι αφιερωμένο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και πρωταγωνιστούν ο Χουάν Ραμόν Ρότσα και ο Σωτήρης Πανταλέων.

Παναθηναϊκός θα πει μια μεγάλη οικογένεια. Εκεί εστιάζει το τέταρτο επεισόδιο του «Εν Αθήναις». Με την πορεία του «τριφυλλιού» από τη Λεωφόρο στον Βοτανικό. Χουάν Ραμόν Ρότσα και Σωτήρης Πανταλέων, θυμούνται, ονειρεύονται και δίνουν ραντεβού στα εγκαίνια του νέου γηπέδου.

Αναλυτικά η ΠΑΕ αναφέρει για το συγκινητικό video:

«Το τέταρτο επεισόδιο του “Εν Αθήναις” αναδεικνύει το βασικό στοιχείο που κάνει τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει: το γεγονός ότι ολόκληρος ο οργανισμός λειτουργεί ως μία μεγάλη οικογένεια, τόσο για τους αθλητές όλων των τμημάτων όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο.

Ο θρυλικός Χουάν Ραμόν Ρότσα, που μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής και προπονητής του Παναθηναϊκού, μέσα από την προσωπική του διαδρομή αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση που ενώνει όλα τα τμήματα του Τριφυλλιού.

Παράλληλα, ο πρώην εμβληματικός αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού και νυν αθλητικός διευθυντής της “Μάνας του Λόχου”, Σωτήρης Πανταλέων, μοιράζεται τις αναμνήσεις του από τη Λεωφόρο και μιλά για το όραμα του Απόστολου Νικολαΐδη για έναν ενιαίο Παναθηναϊκό, μια φιλοσοφία που οι άνθρωποι του συλλόγου προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές.

Και οι δύο υπογραμμίζουν ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπου θα στεγάζονται και οι εγκαταστάσεις των τμημάτων του Ερασιτέχνη, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την οικογενειακή σύνδεση που αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό του Τριφυλλιού».

Δείτε το Video: