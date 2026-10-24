ΑΕΚ: Το πλάνο του Νίκολιτς κόντρα στον Παναιτωλικό - Αυτός θα αντικαταστήσει τον Μάγερ

Η ΑΕΚ μετά το ταξίδι στην Αγγλία για τις υποχρεώσεις του Champions League στρέφει το βλέμμα της στο πρωτάθλημα, όπου και φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 8η αγωνιστική της Super League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες που έχουν προκύψει, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα δώσει ξανά ώθηση στους «κιτρινόμαυρους» μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο «Νησί».

Στα μετόπισθεν, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι καλείται να καλύψει ξανά την απουσία του Στρακόσα, οι Ρότα και Πήλιος αναμένεται να βρεθούν στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ οι Μουκουντί και Ρέλβας θα συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της οπισθοφυλακής.

Ο Μαρίν και η μάχη για τον παρτενέρ του

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το βασικό ερωτηματικό αφορά τον ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει τον Ραζβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος αποτελεί τη σταθερά στον «κιτρινόμαυρο» άξονα, με τους Κάιρινεν και Βιτάλις να διεκδικούν τη θέση δίπλα του.

Ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του Μάγερ

Η απουσία του Λόβρο Μάγερ, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών, δημιουργεί ένα ακόμη δίλημμα για τον Σέρβο προπονητή. Ο Ζουμπκόφ εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος για να καλύψει το κενό του, με τον Κοϊτά να διατηρεί τη θέση του στην αριστερή πλευρά.

Υπάρχει, ωστόσο, και το εναλλακτικό σενάριο με τον Κουτέσα στα αριστερά και τον Μαυριτανό εξτρέμ στα δεξιά, μια επιλογή που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ και τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσεται από τις πτέρυγες.

Στην κορυφή της επίθεσης, το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα αναμένεται να διατηρηθεί, με τους δύο επιθετικούς να αποτελούν την αιχμή του δόρατος κόντρα στους Αγρινιώτες.