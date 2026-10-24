Λιόλιος Gate: Το γραφείο του Απόστολου Λύτρα αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Ηλία Κορομηλά

Άλλαξε νομικό εκπρόσωπο ενόψει της απολογίας του τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ο Ηλίας Κορομηλάς, ένας εκ των κατηγορουμένων διαιτητών που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο που ταλανίζει το Ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες.

Τη νομική εκπροσώπηση του Ηλία Κορομηλά, αναλαμβάνει το δικηγορικό γραφείο του Αποστόλη Λύτρα, όπως ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωσή του το γραφείο του ποινικολόγου.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Ηλίας Κορομηλάς « δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την υπεράσπιση του διεθνούς διαιτητή Ηλία Κορομηλά. Η απολογία του ενώπιον του κ. ανακριτή και του κ. εισαγγελέα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Ο εντολέας μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2026 Δικηγορικό Γραφείο Απόστολος Λύτρας και Συνεργάτες».