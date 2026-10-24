Premier League: Επιστροφή Χάαλαντ στην 11αδα για τη Σίτι μετά την ΑΕΚ - Χωρίς εκπλήξεις η Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα υποδέχεται την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Premier League, με τους «Πολίτες» να προέρχονται από μια εμφατική νίκη με 5-1 απέναντι στην ΑΕΚ για το Champions League.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφει στη βασική 11αδα της Μάντσεστερ Σίτι αφού προφυλάχθηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ ο Μαρέσκα επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Φιλ Φόντεν, που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής σκοράροντας χατ τρικ απέναντι στην «Ένωση».

Από την πλευρά του ο Ουνάι Έμερι δεν προχώρησε σε ιδιαίτερες τροποποιήσεις σε σχέση με την ομάδα που παρέταξε στην άνετη νίκη με 3-1 απέναντι στη Βίκινγκ για το Champions League.

Tα τελευταία χρόνια η Βίλα βάζει δύσκολα στη Σίτι, ειδικά στο «Villa Park» και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να χαλάσει το απόλυτο «επτά στα επτά» των Πολιτών.

Οι ενδεκάδες

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Χουσάνοφ, Ντίας, Γκέχι, Γκβαρδιόλ, Άντερσον, Φερνάντες, Ντιαγέ, Τσέρκι, Ντόκου, Χάαλαντ

Άστον Βίλα: Σουζούκι, Κας, Λίντελοφ, Μάατσεν, Πάου Τόρες, Μακ Γκιν, Καμαρά, Μανζάμπι, Μπουεντία, Άλισον, Τζάκσον