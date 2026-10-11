Ηρακλής - Λεβαδειακός: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Η μεγάλη ώρα για τον Ηρακλή έφτασε.

Ο «Γηραιός» φιλοξενεί στο παρθενικό του παιχνίδι στο «Καυτανζόγλειο» στάδιο τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αμφότερες οι ομάδες ψάχνουν τη νίκη, με τους Βάλτερ Ματσάρι και Ηλία Χαραλάμπους να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες τους λίγο πριν τη σέντρα.

Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νάνου, Ραντόγια, Σουρλής, Νιζέτ, Ίβι Λόπεθ, Πέδρο Μάρκες

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας, Κωστή, Εμμανουηλίδης, Ούρσι, Βρακάς, Κόμπναν