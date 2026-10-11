· Ηρακλής · Λεβαδειακός

Ηρακλής - Λεβαδειακός: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Δείτε τις επιλογές των Βάλτερ Ματσάρι και Ηλία Χαραλάμπους για τις αρχικές ενδεκάδες στη «μάχη» ανάμεσα σε Ηρακλή και Λεβαδειακό για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ηρακλής - Λεβαδειακός: Οι ενδεκάδες του αγώνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγάλη ώρα για τον Ηρακλή έφτασε.

Ο «Γηραιός» φιλοξενεί στο παρθενικό του παιχνίδι στο «Καυτανζόγλειο» στάδιο τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αμφότερες οι ομάδες ψάχνουν τη νίκη, με τους Βάλτερ Ματσάρι και Ηλία Χαραλάμπους να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες τους λίγο πριν τη σέντρα.

Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νάνου, Ραντόγια, Σουρλής, Νιζέτ, Ίβι Λόπεθ, Πέδρο Μάρκες

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας, Κωστή, Εμμανουηλίδης, Ούρσι, Βρακάς, Κόμπναν

COMMENTS
LATEST NEWS
17:24 GREEK BASKET LEAGUE

«Τέλος» ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα

17:21 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό – ΑΕΛ: Τα highlights του ντέρμπι της Super League 2

17:06 EUROLEAGUE

EuroLeague: Έτοιμος να αποχωρήσει από την Μπασκόνια ο Μάρκους Χάουαρντ

17:02 SUPER LEAGUE 2

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0: Διπλασίασαν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα οι «μελανέρυθροι»

16:52 SUPER LEAGUE

Κάνγκουα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Να υποφέρουμε μαζί για να απολαύσουμε τις καλές στιγμές»

16:52 AUTO MOTO

Formula 1: Ο Μαξ Φερστάπεν νικητής και στη Σιγκαπούρη

16:47 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό – ΑΕΛ 1-0: Ο Μιούλερ έκρινε το ντέρμπι της Super League 2

16:42 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το «χρυσό» γκολ του Μιούλερ στο Μαρκό - ΑΕΛ

16:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Άντεξε με δέκα παίκτες η Ρόμα κόντρα στην Κόμο

16:34 SUPER LEAGUE

LIVE Κηφισιά – Παναιτωλικός: Μάχη με διαφορετικούς στόχους

16:33 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αποθέωση για τον Λόβρο Μάγερ – «Ο δημιουργικός ηγέτης της Ένωσης»

16:29 SUPER LEAGUE

LIVE Ηρακλής – Λεβαδειακός: Η επιστροφή του «Γηραιού» στο Καυτανζόγλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας