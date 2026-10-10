Λεβαδειακός: Με Ελνενί η αποστολή για το ματς απέναντι στον Ηρακλή

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή, με τον Μοχάμεντ Ελνενί να βρίσκεται στις επιλογές του προπονητή για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Συμελίδης και Ροντρίγκεζ, οι οποίοι δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η αποστολή:

Άνακερ, Ελιάσι, Τσιλιγγίρης, Λιάγκας, Πάνζο, Τσάρας, Βήχος, Φίλων, Πάντεα, Μανθάτης, Ελνένι, Σουτ, Νίκας, Εντιαγέ, Κωστή, Γκούμας, Βρακάς, Ούρσι, Εμμανουηλίδης, Μπάλντε, Ποπέσκου, Οζέγκοβιτς, Κομπνάν, Μπάουσα, Μπάτζι.