«Ζερμπίν και Κουένκα στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή»

Ο Ηρακλής συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της επιστροφής του στη Super League, με τους «κυανόλευκους» να κινούνται δυναμικά στην αγορά αναζητώντας ποιοτικές λύσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο «Γηραιός» εξετάζει σοβαρά δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από την ιταλική αγορά, με στόχο να προσθέσει ποιότητα και βάθος στο δυναμικό του.

Η πρώτη αφορά τον Αλέσιο Ζερμπίν, τον 27χρονο δεξιό εξτρέμ που ανήκει στη Νάπολι και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Κρεμονέζε με τη μορφή δανεισμού, καταγράφοντας 33 συμμετοχές και τρεις ασίστ στη Serie B.

Ο Ζερμπίν προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Ίντερ, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμη στις Μόντσα, Φροζινόνε, Βενέτσια, Τσεζένα, Προ Βερτσέλι, Βιτέρμπεσε και Γκοτσάνο, μετρώντας παράλληλα 27 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Νάπολι.

Παράλληλα, στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται και ο Ούγκο Κουένκα. Ο 21χρονος Παραγουανός μεσοεπιθετικός ανήκει στην Τζένοα και θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα ταλέντα της χώρας του.

Ο Κουένκα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Μίλαν, πριν μετακινηθεί στην Τζένοα. Τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε δανεικός στην ισπανική Μπούργος, όπου αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα, καταγράφοντας οκτώ συμμετοχές, δύο γκολ και συνολικά 450 λεπτά συμμετοχής, ενώ συμμετείχε και στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας.