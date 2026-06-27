Αποκαλύφθηκε το νέο προπονητικό κέντρο της Κηφισιάς

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Κηφισιά, καθώς η ΠΑΕ προχώρησε σε σημαντική συμφωνία για τη μελλοντική της ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας μόνιμη προπονητική βάση για τα επόμενα χρόνια.

Η ομάδα της Αττικής υπέγραψε τριετή συνεργασία για τη χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του KICKS ACADEMY SPORTS CENTER, το οποίο θα αποτελέσει το νέο προπονητικό της κέντρο.

Μέχρι πρότινος, η Κηφισιά πραγματοποιούσε τις προπονήσεις της τόσο στο Ζηρίνειο όσο και σε άλλα γήπεδα, όμως πλέον αποκτά μια σταθερή και σύγχρονη βάση που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή τριετούς συμφωνίας με την KICKS ACADEMY για τη χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεών της, καλύπτοντας τις ανάγκες του συλλόγου σε επίπεδο προπονήσεων, αποκατάστασης και καθημερινής λειτουργίας των αγωνιστικών της τμημάτων.

Πιστή στις αξίες της και στο όραμα για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο, η ΠΑΕ Κηφισιά προχώρησε σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας και ουσίας.

Στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της καθημερινότητας των αγωνιστικών τμημάτων, μέσα από την αξιοποίηση των εντυπωσιακών εγκαταστάσεων του KICKS ACADEMY SPORTS CENTER, ενός σύγχρονου αθλητικού περιβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών, που βρίσκεται εντός του ATHENS LIFETECH PARK στα Σπάτα.

Τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου υψηλών προδιαγραφών με φυσικό-υβριδικό χλοοτάπητα, τα σύγχρονα αποδυτήρια, το Physio Room, οι χώροι αποκατάστασης, οι αίθουσες προβολής και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο θα αποτελέσουν το νέο ορμητήριο της Κηφισιάς για τα επόμενα χρόνια.

Ένας χώρος όπου θα χτίζονται καθημερινά οι βάσεις για την αγωνιστική πρόοδο, την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών και την επίτευξη των στόχων του συλλόγου, με βασική επιδίωξη την καθιέρωση της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της οργανωτικής και αγωνιστικής ενίσχυσης της ομάδας, σηματοδοτώντας, παράλληλα, τη βούληση της διοίκησης να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αντάξιο των φιλοδοξιών της Κηφισιάς για ένα ακόμη πιο σταθερό μέλλον».