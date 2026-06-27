ΑΕΚ: Επιταχύνει τις μεταγραφές ο Ριμπάλτα - Έρχεται νέα προσθήκη

Η ΑΕΚ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να διαχειρίζεται ταυτόχρονα αρκετές περιπτώσεις, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του ρόστερ πριν από την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Σε σχέση με την περσινή μεταγραφική περίοδο, όταν αρκετές υποθέσεις εξελίσσονταν διαδοχικά και κάποιες δεν είχαν θετική κατάληξη, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου έχει επιλέξει διαφορετική τακτική. Αυτή τη φορά προχωρά παράλληλα πολλαπλές διαπραγματεύσεις, ώστε η ΑΕΚ να διατηρεί περισσότερες επιλογές και να μειώσει το ενδεχόμενο απρόοπτων εξελίξεων.

Στις τάξεις της Ένωσης επικρατεί αισιοδοξία πως οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Η ενίσχυση του ρόστερ αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερες κινήσεις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου.

Οι «κιτρινόμαυροι» εξακολουθούν να αναζητούν έναν κεντρικό μέσο που θα πλαισιώσει τους Ορμπελίν Πινέδα και Ράζβαν Μαρίν, έναν βασικό κεντρικό αμυντικό, αλλά και έναν ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επόμενη μεταγραφική εξέλιξη στην ΑΕΚ αναμένεται μέσα στο επόμενο 24ωρο, με τον Ριμπάλτα να συνεχίζει τις επαφές του προκειμένου να ολοκληρωθεί ακόμη μία σημαντική προσθήκη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.