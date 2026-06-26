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ΑΕΚ: «Έκλεισε στη Ρέιντζερς ο Πενράις»

Για συμφωνία της Ρέιντζερς με την ΑΕΚ για την μεταγραφή του Τζέιμς Πενράις κάνει λόγο δημοσίευμα στη Σκωτία. 

ΑΕΚ: «Έκλεισε στη Ρέιντζερς ο Πενράις»
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Το όνομα του Τζέιμς Πενράις βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο προσκήνιο για τις ομάδες της πατρίδας του, με δημοσίευμα από την Σκωτία να πηγαίνει την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω, κάνοντας λόγο για τελειωμένη μεταγραφή στη Ρέιντζερς.

Πιο συγκεκριμένα, η «Fitba Zone», η οποία ασχολείται αποκλειστικά με το ρεπορτάζ της ομάδας από τη Γλασκώβη, αναφέρει ως δεδομένη τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Ρέιντζερς για την παραχώρηση του 27χρονου αριστερού μπακ.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο Πενράις έχει ήδη δώσει τα χέρια για συμβόλαιο 3+1 ετών.

Υπενθυμίζεται πως η Ένωση δαπάνησε ένα σημαντικό ποσό το περασμένο καλοκαίρι, που άγγιξε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, για να ντύσει τον παίκτη στα κιτρινόμαυρα, αποκτώντας τον από τη Χαρτς, με τη μεταγραφή του να φέρει την υπογραφή του Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Σκωτσέζος αμυντικός είχε γεμάτη παρουσία, καταγράφοντας 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και συγκεντρώνοντας κάτι λιγότερο από 2.000 αγωνιστικά λεπτά.

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