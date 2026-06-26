Οριστικό: «Πράσινος» ο Ντε Φράι - Υπογράφει για 1+1 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να οριστικοποιήσει μία σπουδαία μεταγραφή, με τον Στέφαν Ντε Φράι να συμφωνεί να αγωνιστεί με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Ο έμπειρος Ολλανδός αμυντικός και πρώην αρχηγός της Ίντερ θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους» για 1+1 χρόνια.

Ο 34χρονος στόπερ θα πάει απευθείας στην Ολλανδία και αφού βάλει την υπογράφη του σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού.

Κάπως έτσι η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ολοκληρώνει ένα σπουδαίο «μπαμ», το οποίο αναμφισβήτητα ανεβάζει επίπεδο την ανασταλτική γραμμή του συλλόγου.