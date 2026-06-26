· Κηφισιά

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Ρούμπεν Πέρεθ

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ρούμπεν Πέρεθ ανακοίνωσε η Κηφισιά, με την ομάδα των βορείων προαστίων να μην προχωράει στην ανανέωση του συμβολαίου του.

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Ρούμπεν Πέρεθ
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Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Ρούμπεν Πέρεθ και Κηφισιά, με την ομάδα των βορείων προαστίων να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον 37χρονο αμυντικό χαφ.

Τη φετινή σεζόν ο Ισπανός πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν με την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο, καταγράφοντας συνολικά 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Ρουμπέν Πέρεθ.

Στη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου, ο Ρουμπέν επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας πως επρόκειτο για ένα επαγγελματία που αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση, για έναν εξαίρετο χαρακτήρα και για μια σπουδαία προσωπικότητα, εντός κι εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

https://www.instagram.com/p/DaDeGmKMsol/
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