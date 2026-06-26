Άρης: Σε Πτολεμαΐδα και Ιταλία η προετοιμασία - Φιλικό με Μόντσα

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «κίτρινους», το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να λαμβάνει χώρα στην Πτολεμαΐδα, ενώ στις 21 Ιουλίου, η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ιταλία και την περιοχή της Μπρέσια, όπου θα διεξαχθεί και φιλική αναμέτρηση με την Μόντσα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει ότι η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας ενόψει της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου στις προπονητικές εγκαταστάσεις, ενώ νωρίτερα θα ξεκινήσουν τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ για τους ποδοσφαιριστές (θα περνάνε κατά γκρουπ).

Την επομένη (08/07) η ομάδα μας θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Στο αθλητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας («Παντελίδης») θα παραμείνει μέχρι τη Δευτέρα 13 του μήνα.

Για τις 21 Ιούλιου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, όπου σε αθλητικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια, στους προπόδες των Άλπεων, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη γειτονική χώρα (μέχρι τις 31 Ιουλίου) ο Άρης θα αντιμετωπίσει την AC Monza (30/07), ομάδα της Serie A, ενώ τις επόμενες μέρες (μόλις οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή τους) θα ανακοινωθούν τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια επί ιταλικού και ελληνικού εδάφους».