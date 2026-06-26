· Άρης

Άρης: Σε Πτολεμαΐδα και Ιταλία η προετοιμασία - Φιλικό με Μόντσα

Την μεθεπόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει η δουλειά στον Άρη για τη νέα σεζόν, μια και τότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση της ομάδας.

Άρης: Σε Πτολεμαΐδα και Ιταλία η προετοιμασία - Φιλικό με Μόντσα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «κίτρινους», το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να λαμβάνει χώρα στην Πτολεμαΐδα, ενώ στις 21 Ιουλίου, η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ιταλία και την περιοχή της Μπρέσια, όπου θα διεξαχθεί και φιλική αναμέτρηση με την Μόντσα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει ότι η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας ενόψει της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου στις προπονητικές εγκαταστάσεις, ενώ νωρίτερα θα ξεκινήσουν τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ για τους ποδοσφαιριστές (θα περνάνε κατά γκρουπ).

Την επομένη (08/07) η ομάδα μας θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Στο αθλητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας («Παντελίδης») θα παραμείνει μέχρι τη Δευτέρα 13 του μήνα.

Για τις 21 Ιούλιου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, όπου σε αθλητικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια, στους προπόδες των Άλπεων, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη γειτονική χώρα (μέχρι τις 31 Ιουλίου) ο Άρης θα αντιμετωπίσει την AC Monza (30/07), ομάδα της Serie A, ενώ τις επόμενες μέρες (μόλις οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή τους) θα ανακοινωθούν τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια επί ιταλικού και ελληνικού εδάφους».

COMMENTS
LATEST NEWS
15:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έρχεται το ντοκιμαντέρ του ΟΦΗ για την κατάκτηση του κυπέλλου

14:55 EUROLEAGUE

Ισπανικά Μέσα: «Ο Παναθηναϊκός υπογράφει τον Μπαντιό»

14:51 MUNDIAL

«Mundial Mode: On»: Γιώργος Κυριακόπουλος και Βαγγέλης Πάτας για Εκουαδόρ και τη δράση στο Μουντιάλ

14:33 BET ON

4+1 «στιγμές» που άφησαν εποχή στα Παγκόσμια Κύπελλα!

14:19 EUROLEAGUE

EuroLeague: Τότε θα γίνει το πρώτο τζάμπολ - Πότε θα διεξαχθούν Super Cup και Final 4

14:15 SUPER LEAGUE

Άρης: Σε Πτολεμαΐδα και Ιταλία η προετοιμασία - Φιλικό με Μόντσα

14:12 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έβγαλε το... λάδι στους παίκτες του ο Νίστροπ - Όσα ζήτησε ο Δανός

14:10 MUNDIAL

Ντε λα Φουέντε: «Πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι η καλύτερη εκδοχή μας - Στόχος μας ο τελικός»

13:42 BET ON

Ολοκληρώνονται οι όμιλοι στο Παγκόσμιο με Undoxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤOIXHMA

13:34 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Ο Αθανασίου γίνεται ξανά... Κρητικός - Στα «ραντάρ» ο Παλάσιος

13:26 EUROLEAGUE

Euroleague: Επίσημα η Μπεσίκτας στη διοργάνωση, στο Eurocup η Μονακό

13:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2029 ο Καλμπουρτζής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας