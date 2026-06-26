Παναθηναϊκός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2029 ο Καλμπουρτζής

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να επενδύει στα ταλέντα των ακαδημιών του, ανακοινώνοντας την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του Γιώργου Καλμπουρτζή, το οποίο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.

Οι «πράσινοι» παραμένουν πιστοί στη φιλοσοφία της ανάδειξης νεαρών ποδοσφαιριστών, επιβραβεύοντας όσους ξεχωρίζουν μέσα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Ο Καλμπουρτζής αποτελεί μία ακόμη περίπτωση ποδοσφαιριστή στον οποίο οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» πιστεύουν ιδιαίτερα για το μέλλον.

Ο νεαρός δεξιός μπακ υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη και εξασφαλίζοντας την παραμονή του στον σύλλογο για τα επόμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Γιώργο Καλμπουρτζή. Ο Καλμπουρτζής θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός δεξιός μπακ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Μαΐου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών στην ακαδημία του Ντίνου Κούη. Το 2023 ήρθε στον Παναθηναϊκό και την περασμένη σεζόν αποτέλεσε βασικό μέλος της Κ17 του Τριφυλλιού, που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με την Κ19 των Πράσινων.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Γιώργος Καλμπουρτζής ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό είναι μια ξεχωριστή στιγμή και η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην πορεία μου. Ευχαριστώ τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου δίνει. Υπόσχομαι να δουλέψω σκληρά και με πάθος, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν μέχρι σήμερα»».